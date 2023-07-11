В Вильнюсе открывается саммит НАТО

Ожидается, что Киев в рамках саммита не получит приглашение присоединиться к альянсу, но весьма вероятно, будет принято решение ускорить процесс вступления Украины за счет отказа от Плана действий по членству.

Главы государств и правительств 31 страны НАТО встречаются в столице Литвы, где во вторник, 11 июля, начинает свою работу двухдневный ежегодный саммит альянса. Как ожидается, основными темами станут вопросы членства Украины в НАТО и присоединение Швеции.

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки приедет в Вильнюс – его совместное выступление с главой альянса Йенсом Столтенбергом запланировано на 12 июля. Ранее украинский лидер заявлял, что не поедет на саммит, если Украина там не получит реальных результатов по вступлению в НАТО. Ожидается, что Киев не получит приглашение присоединиться к альянсу в рамках саммита – против вступления в НАТО страны, находящейся в состоянии войны, по данным агентства AFP, выступают, прежде всего, США и Германия, - но, с высокой степенью вероятности, будет принято решение ускорить процесс за счет отказа от Плана действий по членству (ПДЧ). Это программа, с помощью которой кандидаты на вступление демонстрируют свою готовность к членству, например, в военной и разведывательной сферах или в борьбе с коррупцией. В случае с Финляндией и Швецией НАТО уже отказывалась от ПДЧ, чтобы ускорить процедуру приема.

Кроме того, возможно, Киеву будут предложены гарантии безопасности по типу тех, которые есть у Израиля Ранее с таким предложением выступил президент США Джо Байден, которые, как ожидается, также встретится с Владимиром Зеленским 12 июля. По мнению США, Германия и другие страны "Большой семерки", включая Великобританию и Францию, могли бы дать Украине аналогичные обещания. По данным немецких правительственных источников, ожидается принятие совместного заявления.

Планируется также создание Совета Украина – НАТО и обсуждение новых военных поставок Киеву. НАТО хочет принять решение о многолетней программе помощи Украине, призванной помочь Киеву заменить советскую военную технику на современную технику НАТО. На эти цели первоначально предусматривается выделить 500 млн евро.

Эрдоган снимет барьер для Швеции

После нескольких месяцев противодействия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить ратификацию Акта о присоединении к альянсу Швеции турецким парламентом. Об этом накануне сообщил Йенс Столтенберг по итогам посреднической встречи. Ожидается также ратификация Акта Венгрией, что позволит Швеции стать 32 членом НАТО.

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