В Южно-Африканской республике выбирают новый парламент

Партия АНК, правящая в ЮАР уже 30 лет, на нынешних выборах может не набрать абсолютного большинства. Избиратели недовольны состоянием экономики, безработицей, высоким уровнем бедности и преступности.

В Южно-Африканской Республике в среду, 29 мая, проходят парламентские выборы. Партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), непрерывно правящая в стране с момента введения демократии в 1994 году, в этот раз может лишиться абсолютного большинства. Согласно опросам, проведенным перед голосованием, АНК может набрать менее 50 процентов и будет вынуждена искать партнера для создания коалиции.

Причиной снижения популярности правящего "Африканского национального конгресса" называют слабые результаты работы правительства: стагнирующая экономика, высокая безработица и уровень бедности, пребывающие в состоянии кризиса госкомпании, разваливающаяся инфраструктура, регулярные отключения электричества и воды, неэффективные системы здравоохранения и юстиции, высокий уровень преступности и коррупции. В то же время более 40 процентов поддержки АНК объясняют тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют эту партию с освобождением от апартеида.

В выборах в Национальную ассамблею - нижнюю палату парламента -участвуют 52 партии. Из 40,1 миллиона избирателей на голосование зарегистрировались 27,4 миллиона или 68 процентов. Результаты голосования будут оглашены 2 июня. После этого в течение 14 дней новый парламент должен сформировать правительство и выбрать президента.

Наибольшую конкуренцию АНК, которую возглавляет нынешний президент ЮАР 71-летний Сирил Рамапоса, на этих выборах составляет либеральная партия "Демократический альянс" во главе с Джоном Стенхейзеном. Третьей по популярности является марксистская партия "Борцы за экономическую свободу" во главе с Джулиусом Малемой, ранее руководившем молодежным крылом АНК.

Кроме депутатов Национальной ассамблеи, 29 мая выбирают и законодательные органы девяти провинций ЮАР. Национальная ассамблея формирует правительство страны, а лидер парламентского большинства становится президентом. Верхняя палата парламента формируется представителями законодательных органов провинций. Поэтому от итогов голосования зависит, кто будет править страной последующие пять лет.