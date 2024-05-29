  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаЮАР

В Южно-Африканской республике выбирают новый парламент

Сергей Гуща
29 мая 2024 г.

Партия АНК, правящая в ЮАР уже 30 лет, на нынешних выборах может не набрать абсолютного большинства. Избиратели недовольны состоянием экономики, безработицей, высоким уровнем бедности и преступности.

https://p.dw.com/p/4gPIz
На избирательном участке в ЮАР
На избирательном участке в ЮАРФото: Esa Alexander/REUTERS

В Южно-Африканской Республике в среду, 29 мая, проходят парламентские выборы. Партия "Африканский национальный конгресс" (АНК), непрерывно правящая в стране с момента введения демократии в 1994 году, в этот раз может лишиться абсолютного большинства. Согласно опросам, проведенным перед голосованием, АНК может набрать менее 50 процентов и будет вынуждена искать партнера для создания коалиции.

Причиной снижения популярности правящего "Африканского национального конгресса" называют слабые результаты работы правительства: стагнирующая экономика, высокая безработица и уровень бедности, пребывающие в состоянии кризиса госкомпании, разваливающаяся инфраструктура, регулярные отключения электричества и воды, неэффективные системы здравоохранения и юстиции, высокий уровень преступности и коррупции. В то же время более 40 процентов поддержки АНК объясняют тем, что избиратели по-прежнему ассоциируют эту партию с освобождением от апартеида.

В выборах в Национальную ассамблею - нижнюю палату парламента -участвуют 52 партии. Из 40,1 миллиона избирателей на голосование зарегистрировались 27,4 миллиона или 68 процентов. Результаты голосования будут оглашены 2 июня. После этого в течение 14 дней новый парламент должен сформировать правительство и выбрать президента.

Наибольшую конкуренцию АНК, которую возглавляет нынешний президент ЮАР 71-летний Сирил Рамапоса, на этих выборах составляет либеральная партия "Демократический альянс" во главе с Джоном Стенхейзеном. Третьей по популярности является марксистская партия "Борцы за экономическую свободу" во главе с Джулиусом Малемой, ранее руководившем молодежным крылом АНК.

Кроме депутатов Национальной ассамблеи, 29 мая выбирают и законодательные органы девяти провинций ЮАР. Национальная ассамблея формирует правительство страны, а лидер парламентского большинства становится президентом. Верхняя палата парламента формируется представителями законодательных органов провинций. Поэтому от итогов голосования зависит, кто будет править страной последующие пять лет.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге

Выборы в ЮАР. Страна останется в лидерах глобального Юга?

Выборы в ЮАР. Страна останется в лидерах глобального Юга?

ЮАР - сильнейшая экономика африканского континента. Эта страна-член БРИКС претендует на роль лидера глобального Юга. Внутри страны позиции правительства слабее. 29 мая в ЮАР пройдут выборы.
Политика29 мая 2024 г.
external

Как БРИКС будет расширяться и куда Путин упрятал генерала Суровикина. DW Новости (23.08.2023)

Как БРИКС будет расширяться и куда Путин упрятал генерала Суровикина. DW Новости (23.08.2023)

Второй день саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Главная тема – расширение. Россия и Китай считают, что расширенный БРИКС, в который в 2009 году вошли Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, может стать противовесом многим организациям и форумам, возглавляемым США. В первую очередь, конкурентом "большой семерке". Какие планы строит БРИКС?
Политика23 августа 2023 г.35:02 мин.
Российский фрегат "Адмирал Горшков" в порту Кейптауна накануне совместных военно-морских учений ЮАР, России и Китая

Российские военные в ЮАР: как Кремль усиливает влияние в Африке

Российские военные в ЮАР: как Кремль усиливает влияние в Африке

У берегов ЮАР начинаются совместные учения с Россией и Китаем. Почему Южная Африка проводит маневры с РФ в канун годовщины военного вторжения в Украину и как Москва расширяет контакты со странами Африки - у DW.
Конфликты17 февраля 2023 г.
Показать еще