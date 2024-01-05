В ЮАР паралимпиец Оскар Писториус вышел из тюрьмы по УДО

Оскар Писториус находился в тюрьме с 2016 года за непреднамеренное убийство своей подруги. Срок его УДО истечет в 2029 году.

Бывший южноафриканский спортсмен-паралимпиец Оскар Писториус, приговоренный в ЮАР к 13 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство своей подруги Ревы Стенкамп, в пятницу, 5 января, вышел по УДО после почти 11-летнего пребывания в тюрьме. Писториус будет находиться под надзором до истечения срока приговора в 2029 году.

Ему запрещено употреблять алкогольные напитки, а для поездок и трудоустройства будет необходимо получать разрешение. Спортсмен также обязан посещать программы по борьбе с гендерным насилием и по управлению гневом. Предполагается, что Писториус будет жить в доме своего дяди в Уотерклуфе - престижном пригороде столицы ЮАР Претории.

Решение об условно-досрочном освобождении Писториуса было принято в ноябре. Мать Ревы Стенкамп Джун не стала возражать против досрочного освобождения бывшего спортсмена, но выразила сомнение в том, что за проведенное в заключении время тот смог разобраться с "огромными проблемами с гневом".

Убийство и приговор

Оскар Писториус убил Реву Стенкамп утром 14 февраля 2013 года, застрелив ее через дверь ванной в своем доме в Претории. Он выстрелил в девушку четыре раза. Спортсмен утверждал, что принял ее за грабителя. Обвинение настаивало, что убийство носило умышленный характер, отмечая, что Писториус и ранее демонстрировал склонность к немотивированной агрессии.

В 2014 году Писториус был приговорен к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство, но приговор дважды пересматривался, и в итоге Писториусу было назначено 13 лет лишения свободы.

Оскар Писториус - шестикратный чемпион Паралимпийских игр в беге. В 2012 году он стал первым участником Олимпиады с ампутированными конечностями.

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