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В ЮАР при пожаре в Йоханнесбурге погибли 73 человека

Сергей Ромашенко
31 августа 2023 г.

Трагедия произошла в пятиэтажном здании в центральной части Йоханнесбурга. Пожар произошел в строении, незаконно занятом сквоттерами.

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Пожар в Йоханнесбурге
Пожар в ЙоханнесбургеФото: Shiraaz Mohamed/REUTERS

В ЮАР в центре мегаполиса Йоханнесбург в результате опустошительного пожара в одном из зданий погибли не менее 73 человек, еще не менее 52-х получили травмы, сообщил представитель местной спасательной службы в четверг, 31 августа. По его словам, спасательные работы продолжаются, число жертв может возрасти.

Огонь вспыхнул ночью в пятиэтажном здании в центре Йоханнесбурга. Спасатели эвакуировали десятки людей. Сколько человек находились в доме к началу пожара, неизвестно. Представитель городских властей уточнил, что катастрофа произошла в здании, незаконно занятом сквоттерами. Поскольку в таких домах отсутствует электроснабжение, пожар случился, очевидно, из-за возгорания свечи или газовой конфорки. Окончательно причины пожара пока не установлены.

Центральная часть Йоханнесбурга считается заброшенной и опасной. Из-за высокой преступности в центральных районах компании и магазины уже много лет назад переехали в пригороды, поэтому многочисленные здания в центре города пустуют, многими из них пользуются бездомные. Из-за падения стоимости этих домов владельцы отказываются ремонтировать их.

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