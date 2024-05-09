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В Украине при ударе России по Никополю погибли два человека

Сергей Ромашенко
9 мая 2024 г.

Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью российские дроны dzjdm нанесли удары по территории страны. Украинские ПВО отчитались об уничтожении 17 из 20 российских беспилотников.

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Российский дрон
Российский дронФото: Valentin Sprinchak/Tass/dpa/picture alliance

В Днепропетровской области Украины в результате обстрела города Никополь погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил в четверг, 9 мая, глава региональной администрации Сергей Лысак. По его словам, жертвами удара стали 65-летняя женщина и 62-летний мужчина. Из-за обстрела загорелся частный дом. Повреждения получили также еще два частных и пять многоквартирных домов, магазин, хозпостройки и газопровод.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска в ходе очередной атаки выпустили минувшей ночью по территории Украины 20 беспилотников, 17 из них были сбиты над Одесской областью.

Глава Одесской администрации Олег Кипер о пострадавших и разрушениях не сообщал.

Усиление российских ударов по Украине

Россия в последнее время усилила удары с воздуха по территории Украины. В числе приоритетных целей российской армии - объекты энергетики Украины. Только в ночь на 8 мая в результате очередной массированной атаки российские ракеты поразили объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в результате российских обстрелов повреждено до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. В некоторых населенных пунктах, включая город-миллионник Харьков, возникли перебои с электроснабжением.

 

 

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