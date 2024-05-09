В Украине при ударе России по Никополю погибли два человека

Воздушные силы Украины сообщили, что минувшей ночью российские дроны dzjdm нанесли удары по территории страны. Украинские ПВО отчитались об уничтожении 17 из 20 российских беспилотников.

В Днепропетровской области Украины в результате обстрела города Никополь погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил в четверг, 9 мая, глава региональной администрации Сергей Лысак. По его словам, жертвами удара стали 65-летняя женщина и 62-летний мужчина. Из-за обстрела загорелся частный дом. Повреждения получили также еще два частных и пять многоквартирных домов, магазин, хозпостройки и газопровод.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские войска в ходе очередной атаки выпустили минувшей ночью по территории Украины 20 беспилотников, 17 из них были сбиты над Одесской областью.

Глава Одесской администрации Олег Кипер о пострадавших и разрушениях не сообщал.

Усиление российских ударов по Украине

Россия в последнее время усилила удары с воздуха по территории Украины. В числе приоритетных целей российской армии - объекты энергетики Украины. Только в ночь на 8 мая в результате очередной массированной атаки российские ракеты поразили объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что в результате российских обстрелов повреждено до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. В некоторых населенных пунктах, включая город-миллионник Харьков, возникли перебои с электроснабжением.