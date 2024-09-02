  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

В Украине полностью разрушены 365 учебных заведений

Роман Сулима | Валерий Сааков
2 сентября 2024 г.

В результате российской агрессии в Украине пострадали около 3800 учебных заведений, из них 365 разрушены полностью, сообщил украинский омбудсмен. Дмитрий Лубинец утверждает, что РФ намеренно целится в учебные заведения.

https://p.dw.com/p/4kAws
Здание разрушенной российскими ударами в феврале 2023 года 134-й школы в Харькове
Здание разрушенной российскими ударами в феврале 2023 года 134-й школы в Харькове (фото из архива)Фото: Hanna Sokolova/DW

Вследствие агрессивной войны России против Украины от обстрелов и бомбардировок на данный момент пострадали 3798 учебных заведений, 365 из которых разрушены полностью. Об этом в первый день учебного года в Украине, в понедельник, 2 сентября, сообщил в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Россия "намеренно целится в учебные заведения: детские сады, школы, университеты несмотря на то, что знает, что там могут находиться дети".

Украинский омбудсменотметил, что пока во всем мире ученики получают образование, украинские дети вынуждены учиться в укрытиях и дистанционно. "Сколько еще мир будет закрывать глаза на это?! Сколько еще права детей на образование будет нарушать преступный российский террор?! Мы должны остановить врага!" - воззвал Лубинец к правительствам западных стран.

В ночь на первый учебный день РФ вновь обстреляла Украину

Во время комбинированного удара российских войск в ночь на 2 сентября, в Киеве, помимо прочего, получили повреждения две школы в Шевченковском и Святошинском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко. В учебных заведениях были повреждены окна. "Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", - сообщил он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поздравил учеников и педагогов с началом нового учебного года, который начинается "несмотря на войну, несмотря на все вызовы". "Все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, - это доказательства стойкости нашего народа и силы Украины», - подчеркнул он.

Накануне Россия нанесла ракетный удар по одному из образовательных учреждений города Сумы, в результате чего пострадали 18 человек, в том числе дети.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шесть метров под землей: как устроена подземная школа в Харькове

Шесть метров под землей: как устроена подземная школа в Харькове

В Украине открылась первая школа-бомбоубежище - занятия проходят под землей, и дети не отвлекаются на воздушную тревогу
Общество21 мая 2024 г.03:37 мин.
external

Как в Киеве работает особая школа для детей войны

Как в Киеве работает особая школа для детей войны

Из-за войны более половины украинских детей были вынуждены покинуть свои дома, а многие школы закрылись. Репортаж DW из киевской школы, где живут и учатся дети, которых напрямую затронула война.
Общество2 января 2024 г.03:01 мин.
Занятия в подземной школе, Харьков, май 2024 года.

Будни Харькова: бесконечные тревоги и школа под землей

Будни Харькова: бесконечные тревоги и школа под землей

Как минимум 16 человек погибли в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове. Корреспондент DW прошлась по улицам города и спустилась в подземную школу.
Конфликты27 мая 2024 г.
Показать еще