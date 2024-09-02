В Украине полностью разрушены 365 учебных заведений

В результате российской агрессии в Украине пострадали около 3800 учебных заведений, из них 365 разрушены полностью, сообщил украинский омбудсмен. Дмитрий Лубинец утверждает, что РФ намеренно целится в учебные заведения.

Вследствие агрессивной войны России против Украины от обстрелов и бомбардировок на данный момент пострадали 3798 учебных заведений, 365 из которых разрушены полностью. Об этом в первый день учебного года в Украине, в понедельник, 2 сентября, сообщил в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Россия "намеренно целится в учебные заведения: детские сады, школы, университеты несмотря на то, что знает, что там могут находиться дети".

Украинский омбудсменотметил, что пока во всем мире ученики получают образование, украинские дети вынуждены учиться в укрытиях и дистанционно. "Сколько еще мир будет закрывать глаза на это?! Сколько еще права детей на образование будет нарушать преступный российский террор?! Мы должны остановить врага!" - воззвал Лубинец к правительствам западных стран.

В ночь на первый учебный день РФ вновь обстреляла Украину

Во время комбинированного удара российских войск в ночь на 2 сентября, в Киеве, помимо прочего, получили повреждения две школы в Шевченковском и Святошинском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко. В учебных заведениях были повреждены окна. "Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", - сообщил он в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, поздравил учеников и педагогов с началом нового учебного года, который начинается "несмотря на войну, несмотря на все вызовы". "Все наши школы, все высшие учебные заведения, которые сегодня работают, - это доказательства стойкости нашего народа и силы Украины», - подчеркнул он.

Накануне Россия нанесла ракетный удар по одному из образовательных учреждений города Сумы, в результате чего пострадали 18 человек, в том числе дети.