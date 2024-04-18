Историк: Для Москвы даже "история ДНР" слишком украинская

Ксения Кузина, старший научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины, впервые приехала в Берлин для участия в Четвертых чтениях памяти Арсения Рогинского в апреле 2024 года.

До 2014 года она работала в Донецком национальном университете и оказалась среди сотрудников, отказавшихся сотрудничать с оккупационными властями и вынужденных покинуть город. На конференции, которую регулярно проводит организация Zukunft Memorial, ученая рассказала, какую историю сегодня учат школьники на аннексированных территориях Донецкой области, а после выступления ответила на вопросы DW.

DW: Какую историю преподают сегодня школьникам оккупированных территорий Донецкой области? Как менялась школьная программа?

Ксения Кузина: Сегодня в школьных программах самопровозглашенной "ДНР" нет таких предметов как история Украины. Вместо этого школьники на оккупированных территориях изучают "отечественную российскую историю". В образовательных программах есть также учебный курс "Историческое краеведение" или "История Донецкого края".

Первый учебник по истории "ДНР" был опубликован в 2015 году. Это издание было подготовлено в Донецке сотрудниками Донецкого национального университета, которые согласились сотрудничать с оккупационными российскими властями. В этих учебниках школьникам предлагается история так называемой "Донецкой народной республики" с древнейших времен. Причем географические рамки "истории "ДНР" охватывали всю территорию Донецкой области, в том числе не оккупированные тогда Бахмут и Мариуполь.

Примечательно, что в этом учебнике, изданном в первый год оккупации, авторы все еще придерживались определенной схемы истории Украины, которая была им знакома, однако акценты были расставлены совсем по-иному. Например, деятельность шестидесятников в Донецке. Авторы продолжали упоминать о таких известных шестидесятниках и диссидентах, как Василь Стус, при этом указывая, что эта деятельность была очень незначительна, ее не поддерживали широкие рабочие массы. Следуя этой логике, "незначительные" события можно было не упоминать, но имена украинских диссидентов остались на страницах учебника "ДНР".

Или другой пример - тема Голодомора 1932-1933 годов, которая является чувствительной для украинского общества. Авторы учебника, описывая эти трагические события в Донецкой области, называют их "голодом", избегая слова "Голодомор". Тем не менее, неожиданно термин "Голодомор" может появиться в тексте.

История "ДНР", начиная с 1991 года, представлена в контексте борьбы "народа Донбасса" за право на самоопределение. Авторы подчеркивают связь Донбасса с Россией, считая развал Советского Союза катастрофой.

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- Как подаются в учебниках события после установления там власти сепаратистов?

- Оккупацию Россией Донецкой области в 2014 году называют исключительно "гражданской войной" в Украине, и здесь связь "народного ополчения Донбасса" с Россией, наоборот, замалчивается. Причины этой "гражданской войны", по утверждению авторов, - "донбассофобия" и враждебная идеология "киевского режима", а также нежелание людей Донбасса следовать принципам и идеям, "несовместимым с жизнью".

Текст учебников очень пафосный, со множеством идеологических клише, этот язык вполне можно назвать советским. В целом вся история, которая предлагается школьникам, - это гранд-нарратив о неразрывных связях Донбасса с Россией, о его индустриальной мощи и значимости в рамках "великой страны". Успешность донецкого региона измеряется исключительно в количественных показателях: сколько добыто тонн угля или выплавлено стали. В этом повествовании нет места для локальной истории. Человек в этом процессе совершенно не виден. Даже история повседневной жизни рабочих, которых называют "гордостью и славой Донбасса", оказывается за скобками истории "ДНР". И, конечно, этот гранд-нарратив исключительно мужской, в нем нет места для женщин.

Парадоксально, что авторы учебников по истории "ДНР" заявляли о восстановлении справедливости, потому что ранее в общей схеме истории Украины Донбасс занимал "неполноценное" место, был как бы "ущемлен" по сравнению с другими регионами Украины. При этом в предложенных ими учебниках Донбасс лишен агентности, он вписан в историю имперского центра.

- Продолжается ли сегодня процесс создания нового исторического мифа Донбасса?

- Я думаю, этот процесс продолжается. Предложенная донецкими историками "история ДНР" оказалась неприемлемой для Москвы. В 2022 году проверка учебников в "ДНР", проведенная министерством просвещения РФ, признала эти учебники неудовлетворительными. Заместитель министра просвещения Александр Бугаев заявил, что будут созданы новые учебники по общественным дисциплинам, истории, географии для школ "ДНР".

Возможно некая амбивалентность и неопределенность в трактовании событий, присутствие "украинского следа", даже в искаженном виде, не устроили чиновников этого министерства. Но этой амбивалентности не избежать. Например, историк не может лечь спать советским, а проснуться украинским. Или, как в случае с донецкими историками: авторы учебников "ДНР" до 2014 года писали научные статьи о вышиванках и рушниках Донецкого края, а после оккупации надо писать про "донбассофобию". Видимо, эту амбивалентность и уловили московские ревизоры.

Возможно, уже первого сентября школы "ДНР" получат новые учебники истории. Я рискну предположить, что будет создана "история Новороссии", и ее география будет включать, кроме Донетчины и Луганщины, южные области Украины, часть которых оккупирована, и Крым.

- Насколько то, что изложено в учебниках, влияет на умы поколения? Не может ли случиться, как в СССР, где все знали, что школьные учебники врут?

- Пропаганда может обладать большой силой влияния, когда нет альтернативных источников информации, в том числе исторических знаний. Школьникам необходимо учить то, что предлагает программа, чтобы получить хорошие оценки и поступить в университет, чтобы по его окончанию быть трудоустроенным, как правило, в пределах непризнанной республики.

После оккупации Донецка в 2014 году часть преподавателей и студентов Донецкого национального университета отказались сотрудничать с оккупационными властями. Правительство Украины помогло возобновить деятельность украинского университета в городе Винница. Если в первый год работы университета в изгнании было достаточно много студентов из оккупированных Донецка, Горловки, то со временем это прекратилось. Причина очень проста - получив диплом украинского вуза и вернувшись в Донецк, выпускники могли оказаться безработными.

В 2021 году украинское правительство предложило выпускникам школ с оккупированных территорий, в том числе из "ДНР", поступать в украинские вузы по упрощенной процедуре. Но на период кампании подачи документов все пункты пропуска были закрыты так называемыми властями "ДНР", и школьники просто не могли выехать из оккупированного региона.

Я не склонна считать все оккупированное население "сепаратистами". Я точно знаю, что есть жители Донецка, которые осознают, что происходит, вопреки старательно навязанной пропаганде. Моя знакомая, которая живет в Донецке, рассказала такую историю. Ее сын-подросток пришел из школы и сказал: "Нам задали выучить гимн "ДНР", но там плохо говорится об Украине". На что мама ответила: "Выучи, расскажи и забудь". Насколько эффективно работает пропаганда в оккупированных регионах, насколько эти нарративы укоренились в сознании людей, мы сможем оценить в полной мере после деоккупации всех территорий Украины.

- То, что учебники истории постоянно переписываются, компрометирует историческую науку? Создает несерьезное к ней отношение?

- Печально, когда историческое знание используется в качестве аргументов пропаганды. В истории можно найти факты, которые подтвердят любую теорию. Голоса популистов, которые фальсифицируют историю, слышны намного громче, нежели профессиональных историков. Голоса историков-профессионалов кажутся обывателю достаточно скучными. Возможно, это наша, как историков, вина, и причина состоит в том, как мы подаем исторические знания.

Что касается появления новых учебников - ревизия истории необходима, потому что открываются архивы, историки обнаруживают новые источники, исследователи задаются новыми вопросами. Это естественный процесс.

Первые учебники истории независимой Украины в середине 1990-х имели склонность к гранд-нарративу - повествование о создании государства, в котором отсутствовали истории маленьких непримечательных людей. В последние десятилетия украинская историческая наука разворачивается в сторону микроисторических исследований, публичной истории. Мы преодолеваем советское наследие в методологии исторического повествования. Украинская историческая наука становится интереснее.