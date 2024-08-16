Видео с головой военного: омбудсмен Украины обратился в ООН

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с появлением в Сети видео, изображающего, как утверждается, насаженную на шест голову украинского военнослужащего.

В своем посте, обнародованном в Telegram-канале вечером в пятницу, 16 августа, Лубинец назвал вероятную казнь солдата ВСУ "очередным актом нарушения международного гуманитарного права российской стороной". "Также замечу, что такие видео враг использует, чтобы запугать и деморализовать украинцев. Однако это только утверждает нас в стремлении привлечь каждого, кто совершает такие бесчеловечные зверства, к неизбежной ответственности!" - добавил омбудсмен.

Скандальное видео с "отрезанной головой" украинского военного

Видео, изображающее, как утверждается, насаженную на шест отрезанную голову украинского военного, сначала появилось в Telegram-канале "Тройка". На записи, длящейся 11 секунд, одетый в военную форму человек, лицо которого закрыто, а голос изменен, говорит в камеру: "Сегодня у некоторых из вас снесло голову от нашего наката. Так будет каждую нашу встречу". За его спиной виден высокий шест, на который насажен предмет, напоминающий голову. При этом онлайн-издание "Медуза" обращает внимание на то, что "цвета в видео сильно откорректированы, разглядеть детали в этом качестве невозможно", а "личность военного в видео не подтверждена".

Вскоре ролик был удален из канала "Тройка", но его перепостил Telegram-канал неонацистской группировки ДШРГ "Русич", указав, что авторы видео - военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

Геолокация ролика

Связанный с министерством обороны Украины OSINT-проект DeepState провел геолокацию ролика, установив, что он был записан на КПП "Колотиловка". Авторы пишут, что 12 августа ВСУ предприняли неудачную попытку зайти туда.

В марте 2022 года на фоне событий в Буче Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины опубликовало заявление , что военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ являются "военными преступниками, участвующие в совершении военных преступлений против народа Украины". К заявлению прилагался поименный список служащих этой бригады.