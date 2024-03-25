В Украине ДТЭК потеряла половину мощностей после ударов РФ

В компании сообщили, что Россия наносила удары и по генерирующей, и по распределительной системам. По словам представителя ДТЭК, на восстановление энергосистемы уйдут месяцы.

В Украине в результате массированных российских ударов по энергосистеме страны в ночь на 22 марта крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК потеряла около половины генерирующих мощностей, сообщил гендиректор входящей в группу ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко в понедельник, 25 марта. Он назвал эту информацию "официальной".

По словам Коваленко, в ходе атаки удары наносились сразу по двум частям украинской энергосистемы - генерирующей и распределительной. При этом были поражены как генерирующие мощности, то есть электростанции, так и распределительные объекты - сетевые узлы "Укрэнерго" и трансформаторы. "Эта атака одновременно разрушает возможность системы передавать электроэнергию и занижает наши возможности генерации", - пояснил он.

По словам Коваленко, "восстановление займет не день, не неделю и даже не месяц, это займет месяцы". Следствием атаки может стать дефицит электроэнергии в Украине в летние месяцы.

Удары по ДнепроГЭС

Крупнейшим объектом, пораженным в ходе ракетной атаки, стала ДнепроГЭС в Запорожье, в нее попали не менее 8 ракет. Работа электростанции была остановлена. В целом ряде регионов были поражены тепловые электростанции. По заявлению властей Харькова, в городе были разрушены все ТЭЦ, а также трансформаторные подстанции. В ряде регионов Украины были введены графики отключения электроэнергии, однако масштабного блэкаута удалось избежать.

Атака 22 марта стала первым ударом России по украинской энергосистеме в 2024 году. Комментаторы отмечают, что ее целью, в отличие от ударов в прошлом году, направленных на распределительные объекты, были непосредственно электростанции.

В ночь на 25 марта российские беспилотники нанесли удар по двум подстанциям на юге Украины, из-за чего без света осталась часть потребителей в Одессе и Одесской области, в том числе жители Пересыпского района Одессы. С целью уменьшения нагрузки на сеть, в Одессе 25 марта не будет работать электротранспорт.

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