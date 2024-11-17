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В Удмуртии произошел взрыв в заводском цеху

Жан Рофе
17 ноября 2024 г.

Причиной взрыва в Ижевске могло стать падение беспилотника, сообщают власти. Один пострадавший госпитализирован.

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Завод "Купол" в Ижевске
Завод "Купол" в Ижевске (фото из архива)Фото: Imago/Itar-Tass

В Ижевске ранним утром в воскресенье, 17 ноября, произошел взрыв в заводском цеху на улице Ленина, 101, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в своем Telegram-канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Пострадал один человек.

Бречалов уточнил, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным удмуртского Минздрава, мужчина получил травму головы. На самом предприятии выбиты стекла, однако "серьезных разрушений нет", добавил глава региона. Персонал эвакуирован, на месте работают оперативные службы города.

По адресу, который указал Бречалов, располагается электромеханический завод "Купол". Как следует из данных на сайте предприятия, он был основан в 1957 году для выполнения заказов министерства обороны. "Купол" производит системы ПВО и другую военную технику, а также промышленное холодильное оборудование и оборудование для атомных электростанций.

Инцидент не повлиял на работу городского хозяйства

По информации мэра Ижевска Дмитрия Чистякова, инцидент с беспилотником не повлиял на работу систем городского хозяйства. "Объекты коммунальной инфраструктуры, общественный транспорт работают штатно, движение по городским магистралям организовано как обычно", - приводятся слова мэра в Telegram-канале администрации города.

Аэропорт Ижевска был закрыт для полетов до 7.30 мск, сейчас работа восстановлена, сообщил гендиректор авиакомпании "Ижавиа" Александр Синельников в Telegram-канале.

Минобороны России об уничтожении БПЛА над Удмуртией не сообщало. В сводке ведомства говорится, что в течение ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью. В акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера, которые направлялись к аннексированному Крыму.

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