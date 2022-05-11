 В Турине пройдет финал ″Евровидения-2022″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2022

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Культура и стиль жизни

В Турине пройдет финал "Евровидения-2022"

Фаворит конкурса - группа Kalush Orchestra из Украины. По традиции следующий конкурс проходит в стране-победительнице. Беларусь и Россия лишены права принимать участие в "Евровидении".

Сцена конкурса Евровидение-2022 в Турине

Сцена конкурса "Евровидение-2022" в Турине

Финал "Евровидения-2022" начнется в Турине в субботу, 14 мая, в 22.00 по московскому времени. В конкурсе участвуют представители 25 стран. 20 из них определились по итогам двух полуфиналов, прошедших 10 и 12 мая. Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция автоматически получают право финалистов как самые крупные доноры Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Фаворит "Евровидения-2022"

По данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине является Украина. Если прогнозы сбудутся, это станет третьей победой Украины на "Евровидении" после того, как она в 2003 году впервые приняла в нем участие. Годом позже украинская певица Руслана выиграла конкурс в Стамбуле, а украинка Джамала - в Стокгольме в 2016 году. В Турине от Украины выступает группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania". Хорошие шансы попасть в первую пятерку имеются у Великобритании, Швеции, Италии и Испании. Беларусь и Россия участие в "Евровидении" не принимают.

Kalush Orchestra празднует выход в финал Евровидения-2022 в Турине

Kalush Orchestra празднует выход в финал "Евровидения-2022" в Турине

Беларусь отстранили от него в 2021 году из-за нарушения правил. Текст песни от этой страны не отвечал требованиям конкурса, запрещающим политические послания. Россию исключили от участия в "Евровидении" из-за вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Телекомпании этих стран не транслируют конкурс, но его можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте "Евровидения".

Где пройдет "Евровидение-2023"

Страна-победительница получает право проводить следующий конкурс. Но Европейский вещательный союз может перенести "Евровидение" в другую страну, если нет условий для его проведения. В интервью DW солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк выразил надежду на то, что "Евровидение-2023" состоится в Украине. Европейский вещательный союз официальных заявлений о возможности проведения "Евровидения" в стране, подвергшейся российской агрессии, не делал. Несмотря на аннексию Крыма и военные действия в Донбассе, в 2017 году конкурс прошел в Киеве.

В истории "Евровидения" (конкурс впервые состоялся в 1956 году) были случаи, когда страна-победительница не смогла его провести. Так, в 1980 году Израиль отказался от этого права, так как был не в состоянии проводить конкурс дважды подряд после двух побед. "Евровидение" тогда прошло в Гааге, в Нидерландах.

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    Финалисты ''Евровидения-2022''

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    Финалисты ''Евровидения-2022''

    S10, Нидерланды

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  • Kalush Orchestra, Украина

    Финалисты ''Евровидения-2022''

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    Коллектив Kalush Orchestra считался фаворитом "Евровидения" еще до начала конкурса в Турине. И дело не только в европейской солидарности с Украиной. В песне "Stefania" этой стране вновь удалось стильно соединить современную музыку с народной, а на сцене - украсить номер лаконичной, но выразительной графикой.

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  • Моника Лю, Литва

    Финалисты ''Евровидения-2022''

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    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Надир Рустамли, Азербайджан

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  • Джереми Макизе, Бельгия

    Финалисты ''Евровидения-2022''

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  • Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Аманда Георгиади Тенфьорд, Греция

    В трехминутной мелодраме "Die Togheter" в исполнении Аманды Георгиади Тенфьорд на сцене в Турине обошлось без сложных технических трюков, которыми известны постановки на конкурсе грека Фокаса Евангелиноса. Новый греческий минимализм?

  • Systur, Исландия

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Systur, Исландия

    Сестры из Исландии исполнили в Турине кантри-балладу в стиле 1970-х на родном языке. Было совсем не понятно, но очень красиво. Без знания исландского написать название песни можно только, используя функцию copy & paste, поэтому ограничимся переводом: "С солнцем, которое с каждым днем все выше". Это - про надежду на лучшее.

  • Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова

    На "Евровидении-2022" Молдова не стала в очередной раз прибегать к покровительству Филиппа Киркорова. В итоге получилась зажигательная смесь фолка и рок-н-ролла на песню "Trenuletul" про поездку на поезде, идущем из Кишинева в Бухарест.

  • Корнелия Якобс, Швеция

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Корнелия Якобс, Швеция

    Песня "Hold me closer" в исполнении Корнелии Якобс и постановка номера на "Евровидении" в Турине - результат кропотливой работы. Стоит и послушать, и посмотреть.

  • Шелдон Райли, Австралия

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Шелдон Райли, Австралия

    Свою любовь к экстравагантной одежде представитель Австралии Шелдон Райли объяснил еще и тем, что в детстве мама не разрешала ему наряжаться. Зато теперь он носит все, что ему нравится, причем не только на сцене.

  • Сэм Райдер, Великобритания

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Сэм Райдер, Великобритания

    Благодаря Сэму Райдер Великобритания снова достойно заявила о себе на конкурсе "Евровидение". В композиции "Space Man" много музыкальных цитат, посвященных Элтону Джону, Фредди Меркьюри и Дэвиду Боуи.

  • Охман, Польша

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Охман, Польша

    Сильный голос Охману достался, видимо, в наследство. Его дедушка был в Польше знаменитым оперным певцом.

  • Konstrakta, Сербия

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Konstrakta, Сербия

    Название песни "In corpore sano" - цитата из выражения "В здоровом теле - здоровый дух". Экспериментальной оказалась не только композиция в жанре инди-поп, но и постановка номера, во время которого Konstrakta постоянно моет в тазике руки. Так певица высмеивает завышенные общественные представления о красоте и здоровье.

  • Стефан, Эстония

    Финалисты ''Евровидения-2022''

    Стефан, Эстония

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    Автор: Андрей Бреннер


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