В Турции судят пятерых иностранцев в связи с терактом в РФ

Прокуратура Стамбула требует приговорить пятерых иностранных гражан к тюремному заключению сроком от 7,5 до 15 лет за "членство в вооруженной террористической организации".

Прокуратура Стамбула предъявила обвинения пятерым иностранным гражданам, сторонникам террористической организации "Исламское государство", подозреваемым в связи с исполнителями вооруженного нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве 22 марта 2024 года. Об этом в среду, 2 января сообщает агентство Anadolu. Как указано в обвинительном заключении, Хофизжон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Фаизов и Хамза Мухаммед имели связи с исполнителями теракта в Москве - Шамсиддином Фаридуни и Сайдакрами Раджабализода.

Агентство приводит переписку Асоева с одним из участников теракта, в которой предлагалось организовать взрыв в торговом центре "Вегас" в Москве. Потенциальному исполнителю обещали 800 тыс. рублей, доставку до белорусской границы, временное жилище в Беларуси и новые документы. Один из торговых центров "Вегас" находится, в частности, в одном комплексе зданий с "Крокус Сити Холлом" и был эвакуирован во время нападения.

Прокуратура Стамбула требует приговорить обвиняемых к тюремному заключению сроком от 7,5 до 15 лет за "членство в вооруженной террористической организации".

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами теракта стали 145 человек, 551 человек был ранен.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической группировки "Исламское государство" - "Вилаят Хорасан".

В рамках расследования теракта в "Крокус Сити Холл" в России были задержаны 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.