В Токио мужчина ранил ножом 17 пассажиров поезда и попытался поджечь вагон

В Токио 17 человек пострадали от ножевой атаки в поезде, устроенной злоумышленником-одиночкой в воскресенье, 31 октября. Сообщается, что один из пострадавших - пожилой мужчина - получил серьезные ранения и находится сейчас в критическом состоянии.

Полиция задержала нападавшего на месте преступления. Сообщается, что мужчине 24 года. Ему было предъявлено обвинение в попытке совершения убийства. О мотивах злоумышленника на момент публикации материала DW ничего не сообщалось.

Вечером 31 октября в Токио, как и в многих других городах мира, отмечают праздник Хеллоуин. Поскольку в поезде было много костюмированных пассажиров, поначалу не все они поняли, что зашедший в вагон молодой мужчина с ножом попытается совершить настоящее нападение. Вскоре в вагоне началась паника, люди бросились врассыпную к выходу.

Попытка поджога поезда

Злоумышленник также разбрызгал в вагоне легко воспламеняющуюся жидкость и попытался устроить поджог. На место происшествия прибыли десятки сотрудников полиции и несколько пожарных машин. Движение поездов на ветке Keio, где случился этот инцидент, было временно остановлено.

Нападения на людей в поездах и на вокзалах происходили в Японии и раньше, хоть и сравнительно редко. В начале августа 2021 года в результате ножевого нападения на пассажиров поезда в Токио девять человек получили ранения. Преступнику тогда удалось скрыться, однако позже он добровольно сдался полиции.

Всего несколькими днями позже, 25 августа, в день открытия Паралимпийских игр, на остановке метро в Токио злоумышленник брызнул в лицо одному из пассажиров серной кислотой.

Смотрите также:

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Что случилось? Вечером 31 декабря перед главным вокзалом Кельна собрались около 400-500 лиц нетрезвого вида. Они вели себя агрессивно и бросали в толпу петарды. Когда их количество возросло до 1000 человек, полиция очистила привокзальную площадь. В ответ мужчины, разбившись на группы, начали нападать на женщин. Вскоре после полуночи в полицию стали поступать заявления об ограблениях и домогательствах.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Сотни женщин обратились в полицию В полицию Кельна поданы сотни заявлений от пострадавших. По словам очевидцев, нападавшие были "мужчинами арабской или североафриканской внешности" в возрасте от 18 до 35 лет. Это подтверждают поступившие в полицию видео- и фотодокументы. Похожие случаи произошли в ту же ночь в Штутгарте, Гамбурге и Дюссельдорфе.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Новый уровень оргпреступности Министр юстиции ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) назвал случившееся "абсолютно новым уровнем организованной преступности". Глава МВД Томас де Мезьер (Thomas de Maizière), в свою очередь, заявил, что участие в правонарушениях такого большого количества людей иностранного происхождения - это "новый феномен". Маас, однако, предостерег от "использования преступлений для дискредитации всех беженцев".

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Запоздалая реакция СМИ Объектом критики после случившегося стали немецкие СМИ. Первые сообщения о нападениях появились в местных изданиях на следующий день, а в центральных газетах и на главных телеканалах - только на третий. В итоге журналистов упрекнули в замалчивании фактов в угоду политкорректности. Общественно-правовой канал ZDF уже признал, что перенос сообщения об инциденте на более поздний срок был ошибкой.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Чрезвычайное заседание 5 января представители властей Кельна и полиции провели заседание кризисной группы. Была создана специальная комиссия по расследованию массовых нападений, а также озвучены меры предупреждения подобных инцидентов. В их числе - увеличение присутствия полиции и усиление видеонаблюдения в местах большого скопления людей. Впрочем, некоторые предложения не нашли поддержки в немецком обществе.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь На расстоянии вытянутой руки Так, обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker) порекомендовала жительницам города "держаться от незнакомцев на расстоянии вытянутой руки", чтобы избежать домогательств. Это заявление вызвало волну критики и подшучивания в соцсетях. Пользовательницы Twitter, например, писали, что, следуя совету, они даже не смогут расплатиться на кассе или сесть рядом с другими пассажирами в поезде.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Меркель призывает к жесткому ответу После заседания кельнских властей и полиции телефонный разговор с обер-бургомистром города провела канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Она выразила возмущение "отвратительными нападениями и сексуальными домогательствами" и потребовала "жесткой реакции правового государства".

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Митинг в защиту женщин Вечером 5 января у Кельнского собора прошла демонстрация против уличного насилия, в которой, по данным полиции, приняли участие около 300 человек. Они выступили за уважительное отношение к женщинам и принятие действенных мер по защите жительниц города от подобных нападений.

Испорченный праздник: нападения в Кельне в новогоднюю ночь Недовольство в адрес полиции Возмущение работой полиции, изначально заявившей, что новогодняя ночь прошла спокойно, выразили не только граждане, но и министр внутренних дел Германии. В итоге глава кельнского ведомства Вольфганг Альберс (Wolfgang Albers) признал, что составленный 1 января отчет не соответствовал действительности. К 7 января выявлено 16 подозреваемых, личности четырех из них установлены, двое уже задержаны. Автор: Ольга Мищенко

