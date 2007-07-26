В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом

На востоке Китая неизвестный набросился с ножом на прохожих; по данным властей, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Инцидент произошел после обеда в субботу, 5 июня, в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой.
Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. Каковы причины его поступка, пока неизвестно. На фотографиях у предполагаемого преступника видна белая повязка на голове.
Местное отделение Красного Креста призвало население стать донорами крови, сославшись на ее нехватку в результате кровопролития.
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Автор: Илья Коваль