 В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом

На пешеходной улице города Аньцин на западе КНР неизвестный набросился на прохожих с ножом. Пять человек скончались, еще 15 ранены.

Задержание подозреваемого в Китае

На востоке Китая неизвестный набросился с ножом на прохожих; по данным властей, погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Инцидент произошел после обеда в субботу, 5 июня, в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой.

Полиция задержала нападавшего на месте происшествия. Каковы причины его поступка, пока неизвестно. На фотографиях у предполагаемого преступника видна белая повязка на голове.

Местное отделение Красного Креста призвало население стать донорами крови, сославшись на ее нехватку в результате кровопролития.

Смотрите также:

Смотреть видео 00:52

Резня в Японии (26.07.2007)

  • полицейские в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Наезд на Лондонском мосту

    Фургон совершил наезд на пешеходов в ночь на воскресенье, 4 июня. Первое сообщение об инциденте появилось в 0.13 мск. По свидетельствам очевидцев, пострадали 5-6 человек. Движение по мосту было перекрыто в обоих направлениях.

  • лондонский полицейский

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Нападение на рынке Боро

    Вскоре на близлежащем рынке Боро произошел еще один инцидент. Очевидцы рассказали о том, что неизвестные, вооруженные ножами, ворвались в один из ресторанов. Прибывшие на место событий полицейские применили огнестрельное оружие.

  • полицейские в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Инцидент в Воксхолле

    Позднее в британской столице случилось третье происшествие - в районе Воксхолл. Но впоследствии полиция уточнила, что в данном случае речь шла о поножовщине, которая никак не связана с двумя другими инцидентами.

  • метро в Лондоне

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Несколько станций метро закрыты

    Оператор лондонского общественного транспорта закрыл станции метро "Лондонский мост", "Боро", "Банк" и "Воксхолл". Той же ночью две последние станции вновь были открыты.

  • Пострадавшие на Лондонском мосту

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Полиция заявила о терактах

    В 2.25 мск лондонская полиция объявила, что происшествия на Лондонском мосту и на рынке в Боро признаны террористическими актами.

  • Тереза Мэй

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Тереза Мэй созвала кризисное заседание

    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила кризисное заседание правительственного комитета по безопасности на утро следующего дня.

  • жители Лондона

    Теракты в районе Лондонского моста: как это было

    Сведений о жертвах нет

    Официальных сообщений о жертвах нападений нет. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом полицейскую

Инцидент произошел в окрестностях Нанта. Злоумышленник вошел в отделение полиции и ударил сотрудницу полиции ножом.  

Напавший с ножом на туристов в Дрездене получил пожизненный срок

Высший земельный суд в Дрездене признал 21-летнего сирийца виновным в убийстве и причинении тяжелого вреда здоровью. Осенью мужчина с ножом напал на двух туристов, один позднее умер в больнице.  

В Амстердаме неизвестный ранил ножом пять человек

Один пострадавший скончался, четверо доставлены в больницу. Полиция задержала подозреваемого и устанавливает причины произошедшего.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ножевая атака в центре Лондона (04.08.2016)  

Беженец напал на пассажиров поезда в Баварии (19.07.2016)  

Также по теме

China Krankenwagen in Peking

40 человек ранены в результате нападения на школу в Китае 04.06.2020

Мужчина с ножом ворвался в начальную школу на юге страны и ранил детей и учителей.

Ukraine Odessa 2018 | HMS Dragon, britische Marine

Британский генерал: Запад недостаточно реагирует на угрозу войны РФ с Украиной 20.04.2021

Как предотвратить угрозу войны РФ с Украиной, зачем британские корабли идут в Черное море - интервью DW c отставным генералом, экс-замкомандующего НАТО в Европе Ричардом Ширреффом.

Реклама

Самые читаемые

Как ошиблись немецкие производители шоколада  

Сам виноват. Как Лукашенко разрушит свой же режим  

"Признание" Протасевича. Эксперты о доказательствах пыток блогера  