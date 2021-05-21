Напавший с ножом на туристов в Дрездене получил пожизненный срок

Выходец из Сирии Абдуллах А., напавший с ножом на туристов в центре Дрездена осенью прошлого года, приговорен к пожизненному лишению свободы. Такое решение огласил в пятницу, 21 мая, Высший земельный суд в Дрездене, признав 21-летнего подсудимого виновным в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжелого вреда здоровью.

Судья особо выделил тяжесть преступления. Судя по всему, это исключает возможность досрочного освобождения после 15 лет заключения.

Криминальное прошлое нападавшего

Вооруженный ножом Абдуллах А. 4 октября 2020 года напал на двух мужчин, приехавших в административный центр Саксонии из земли Северный Рейн - Вестфалия. В результате 55-летний турист скончался в больнице, а его спутник получил тяжелые телесные повреждения.

Абдуллаха А. задержали в конце того же месяца. Выяснилось, что в 2018 году он уже был осужден за поддержку террористической группировки "Исламское государство", позднее наказание ужесточили из-за нападения на сотрудника правоохранительных органов. Расследованием преступления в Дрездене занималась Федеральная прокуратура ФРГ. Она потребовала для обвиняемого максимального наказания.

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