 Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом полицейскую | Новости из Германии о Европе | DW | 28.05.2021

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Европа

Во Франции неизвестный тяжело ранил ножом полицейскую

Инцидент произошел в окрестностях Нанта. Злоумышленник вошел в отделение полиции и ударил сотрудницу полиции ножом.

Французские полицейские

Во Франции злоумышленник тяжело ранил ножом сотрудницу полиции в окрестностях города Нант. Инцидент произошел утром в пятницу, 28 мая в городке Ля-Шапель-сюр-Эрдр. Неизвестный мужчина вошел в отделение полиции и ударил полицейскую ножом, сообщили французские СМИ.

Злоумышленник бежал, однако полицейские вскоре настигли его. В завязавшейся перестрелке злоумышленник успел ранить двоих жандармов. Ответным огнем стражей порядка он был тяжело ранен и скончался. Со ссылкой на информированные источники телеканал BFMTV сообщил, что речь идет о мужчина в возрасте около 40 лет известен наличием психиатрических отклонений и уже имевшими место фактами агрессии в отношении представителей правоохранительных органов. 

Сотрудница полиции, пострадавшая при нападении, госпитализирована с тяжелым ранением бедра. Подоплека случившегося выясняется. Национальная жандармерия через свой микроблог в Twitter призвала население держаться подальше от места происшествия.

Всего несколько недель тому назад в окрестностях Парижа была убита ножом другая сотрудница полиции. Следствие пришло к выводу, что преступление имело исламистскую подоплеку. Это и другие нападения на стражей порядка во Франции в последнее время вызвали широкую дискуссию о безопасности сотрудников правоохранительных органов. Широкий резонанс вызвала и гибель полицейского в ходе спецоперации против наркодилеров в Авиньоне.

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    Автор: Михаил Бушуев


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