В Токио завершились Паралимпийские игры

Паралимпиада-2020 в Токио завершилась в воскресенье, 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса церемония закрытия Игр проходила на Национальном стадионе Японии без зрителей на трибунах. В ярком танцевальном шоу приняли участие, в том числе, люди с ограниченными возможностями.

По словам президента Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонса, Игры в Токио имели "исторические масштабы". "На них был продемонстрирован фантастический спорт, во всех возможных видах спорта были побиты рекорды. Это доказывает, что паралимпийское движение сегодня сильнее, чем когда бы то ни было ранее", - подчеркнул он.

В танцевальном шоу приняли участие люди с ограниченными возможностями

Участие в параде атлетов приняли 162 сборные, включая команду беженцев. Из-за карантинных мер, однако, многих спортсменам пришлось покинуть Японию еще до официальной церемонии закрытия Паралимпиады.

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Токио

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали в Токио без национального гимна и других государственных символов. Знамя сборной Паралимпийского комитета России во время церемонии закрытия вынес на стадион пловец Роман Жданов, завоевавший на Играх в Токио три золотые и две бронзовые медали.

В общем неформальном медальном зачете Паралимпиады российские атлеты заняли четвертое место, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей.

Неофициальный медальный зачет Паралимпиады-2020

Возглавила итоговую медальную таблицу Паралимпийских игр в Токио сборная Китая, завоевавшая в общей сложности 207 медалей: 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду.

На втором месте неофициального зачета - сборная Великобритании, удостоенная 41 золотой, 38 серебряными и 45 бронзовыми медалями, на третьем - США с 37 золотыми, 36 серебряными и 31 бронзовой наградой.

Паралимпионик из Германии Наташа Хильтроп

Сборная Германии по итогам Паралимпиады оказалась на 12-й позиции с 13 золотыми, 12 серебряными и 43 бронзовым медалями. Флаг ФРГ на церемонии закрытия вынесла на стадион стрелок Наташа Хильтроп (Natascha Hiltrop), завоевавшая для своей страны в Токио одну золотую и одну серебряную медаль.

Паралимпиада-2024 в Париже

Следующие Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже. В 2028 году столицей Олимпиады и Паралимпиады станет Лос-Анджелес.

На церемонии закрытия Паралимпийских игр - 2020 в Токио зрителям была продемонстрирована компьютерная анимация, показывающая, как на Эйфелевой башне развевается огромный флаг паралимпийского движения. Одна из опор башни при этом была представлена в виде протеза.

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