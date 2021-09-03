 Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2021

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Россия

Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио

За 2 дня до завершения Паралимпийских игр в Японии российские атлеты занимают 4 место неформального медального зачета. В десятый день соревнований россияне установили 2 мировых рекорда в плавании.

Легкоатлетка из России Александра Могучая получила серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

Александра Могучая с "серебром" Паралимпиады

Спортсмены из России в пятницу, 3 сентября завоевали еще 10 наград на Паралимпийских играх в Токио. "Золото" досталось пловцу Роману Жданову, установившему мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров. Кроме того, медали высшего достоинства получили Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев, выигравшие эстафету 4х100 м в плавании и тоже поставившие рекорд.

Серебряными призерами стали легкоатлеты Александра Могучая и Александра Ручкина (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1500 метров). Аналогичные награды достались Виктории Ищиуловой (плаванием 100 метров баттерфляем) и Леониду Крылову (гребля на байдарке на дистанции 200 метров).

А "бронзу" Паралимпиады завоевали пловец Роман Макаров (100 метров баттерфляем) и легкоатлетка Елена Горлова (метание клаба). Таким образом, российские спортсмены по итогам десятого соревновательного дня занимают четвертую строку неформального медального зачета. В их распоряжении 107 медалей, в том числе 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых.

Китай лидирует по числу медалей летней Паралимпиады

На момент публикации на первой ступени медального зачета Паралимпиады располагаются китайцы, имеющие в копилке 184 награды, 85 из которых - золотые, 53 - серебряные и 46 - бронзовые. Великобритания со 111 медалями (37 золотыми, 34 серебряными и 40 бронзовыми) занимает второе место, следом идут США, обладая 92 медалями (34 "золота", 34 "серебра" и 24 "бронзы").

Германия находится на 11 месте неформального медального зачета. В ее копилке пока 39 медалей: 11 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых. Летняя Паралимпиада завершится 5 сентября.

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