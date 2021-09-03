Спортсмены из РФ завоевали еще 10 наград Паралимпиады в Токио

Спортсмены из России в пятницу, 3 сентября завоевали еще 10 наград на Паралимпийских играх в Токио. "Золото" досталось пловцу Роману Жданову, установившему мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров. Кроме того, медали высшего достоинства получили Богдан Мозговой, Андрей Калина, Александр Скалиух и Андрей Николаев, выигравшие эстафету 4х100 м в плавании и тоже поставившие рекорд.
Серебряными призерами стали легкоатлеты Александра Могучая и Александра Ручкина (прыжки в длину), Алексей Кузнецов (метание копья), Александр Работницкий (бег на 1500 метров). Аналогичные награды достались Виктории Ищиуловой (плаванием 100 метров баттерфляем) и Леониду Крылову (гребля на байдарке на дистанции 200 метров).
А "бронзу" Паралимпиады завоевали пловец Роман Макаров (100 метров баттерфляем) и легкоатлетка Елена Горлова (метание клаба). Таким образом, российские спортсмены по итогам десятого соревновательного дня занимают четвертую строку неформального медального зачета. В их распоряжении 107 медалей, в том числе 34 золотых, 29 серебряных и 44 бронзовых.
Китай лидирует по числу медалей летней Паралимпиады
На момент публикации на первой ступени медального зачета Паралимпиады располагаются китайцы, имеющие в копилке 184 награды, 85 из которых - золотые, 53 - серебряные и 46 - бронзовые. Великобритания со 111 медалями (37 золотыми, 34 серебряными и 40 бронзовыми) занимает второе место, следом идут США, обладая 92 медалями (34 "золота", 34 "серебра" и 24 "бронзы").
Германия находится на 11 месте неформального медального зачета. В ее копилке пока 39 медалей: 11 золотых, 11 серебряных и 17 бронзовых. Летняя Паралимпиада завершится 5 сентября.
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Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова