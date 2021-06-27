В Вюрцбурге почтили память жертв ножевого нападения

Десятки жителей Вюрцбурга, а также политики и представители общественности в воскресенье, 27 июня, приняли участие в траурной церемонии, посвященной памяти жертв ножевого нападения на прохожих, произошедшего в городе двумя днями ранее, вечером 25 июня.

Во время экуменической службы в Вюрцбургском соборе (кафедральном Соборе Святого Килиана) на протяжении нескольких минут раздавался колокольный звон. Как сказал епископ Вюрцбурга Франц Юнг (Franz Jung), насильственное преступление, произошедшее 25 июня, "потрясло людей до самого сердца".

Подобное мнение выразил и обер-бургомистр (мэр) Вюрцбурга Кристиан Шухардт (Chrisitan Schuchardt). "Траур по людям, которых мы потеряли, не закончится никогда", - подчеркнул он. Кроме семей погибших и пострадавших во время ножевого нападения в Вюрцбурге, на службе присутствовали председатель ландтага Баварии Ильзе Айгнер (Ilse Aigner), глава баварского правительства Маркус Зёдер (Markus Söder) и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster).

Нападение с ножом на прохожих в Вюрцбурге

Вечером 25 июня 24-летний гражданин Сомали напал на прохожих с ножом, похищенным им в одном из универмагов в центре города. Полиции удалось задержать злоумышленника при помощи проявивших гражданское мужество прохожих. Жертвами этого трагического инцидента стали три женщины - 1939, 1972 и 1996 года рождения. Шесть человек получили тяжелые ранения. Еще один прохожий получил легкую травму.

По данным на 27 июня полиции еще не удалось прояснить, имело ли преступление террористическую или исламистскую подоплеку. Между тем во время своего выступления на траурной церемонии обер-бургомистр Вюрцбурга Шухардт подчеркнул, что вину за преступление, которое совершил сомалиец, нельзя перекладывать на всех беженцев.

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