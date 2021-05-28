 Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека | Новости из Германии о Германии | DW | 25.06.2021

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Германия

Нападение с ножом в баварском Вюрцбурге: погибли три человека

По сведениям полиции, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге.

Полиция в центре Вюрцбурга после ножевой атаки

В центре Вюрцбурга после нападения

В пешеходной зоне в центре баварского города Вюрцбурга неизвестный мужчина вечером в пятницу, 25 июня, напал с ножом на прохожих. Согласно данным полиции, есть убитые и раненые. Как передает агентство dpa, убиты три человека, еще пять ранены. По другим сведениям, ранения, в том числе тяжкие, получили не менее десяти человек.

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.

Данных о террористической подоплеке нет

Оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет. По сведениям правоохранительных органов, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге. В то же время полиция призвала пользователей интернета "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки, запечатлевшие нападавшего. На одном из роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.

Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.

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    Автор: Максим Нелюбин


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