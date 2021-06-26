 Вюрцбург: Подозреваемому в нападении с ножом предъявлены обвинения | Новости из Германии о Германии | DW | 26.06.2021

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Германия

Вюрцбург: Подозреваемому в нападении с ножом предъявлены обвинения

Полиция пока не выяснила мотив преступника, совершившего 25 июня нападение с ножом на прохожих в пешеходной зоне центра Вюрцбурга. Сейчас злоумышленник находится в одной из баварских тюрем.

Жители Вюрцбурга возлагают цветы к месту ножевого нападения на прохожих, 26 июня 2021 года

Жители Вюрцбурга возлагают цветы к месту ножевого нападения на прохожих

Гражданин Сомали, задержанный полицией  в связи с ножевым нападением на прохожих в центре баварского Вюрцбурга, в субботу, 26 июня предстал перед следственным судьей. Последний предъявил ему обвинение в трех случаях убийства, шести случаях покушения на убийство и нанесения тяжких телесных повреждений и одном случае преднамеренного нанесения телесных повреждений. Об этом в субботу, 26 июня, рассказал представитель прокуратуры Вюрцбурга Франк Госсельке (Frank Gosselke) на пресс-конференции баварского министра внутренних дел и полиции.

По словам Госсельке, сам обвиняемый, имя которого не разглашается, не сделал перед судом никаких заявлений по поводу произошедшего. Сейчас он находится в одной из баварских тюрем.

Сообщается, что на данный момент у следствия нет окончательного ответа на вопрос о том, имеется ли у преступления террористическая или исламистская подоплека. Над выяснением мотива преступника, по данным баварского правительства, в настоящее время работают не только земельные, но и федеральные власти Германии. Ранее насколько свидетелей указывали, что во время нападения на прохожих злоумышленник кричал: "Аллаху акбар!"

Свидетельства очевидцев нападения

Между тем в приюте для бездомных в Вюрцбурге, где проживал обвиняемый, были найдены "содержащие ненависть послания" на иностранном языке, записанные на мобильный телефон, сообщили в полиции. Анализ и оценка этих материалов пока не завершены.

По словам начальника криминальной полиции Вюрцбурга Армина Кюнерта (Armin Kühnert), именно благодаря многочисленным показаниям очевидцев, а также анализу записей камер наружного наблюдения, полиции удалось прийти к предварительному заключению о том, что нападавший действовал в одиночку. Тем не менее следствие продолжает поиски его возможных сообщников.

На пресс-конференции Кюнерт призвал всех прохожих, ставших очевидцами нападения в Вюрцбурге, и сумевших записать момент совершения преступления на мобильный телефон, связаться с полицией и предоставить ей этот материал для изучения.

Что известно о ножевом нападении на прохожих в Вюрцбурге

Вечером 25 июня молодой мужчина совершил нападение на прохожих в пешеходной зоне в центре баварского Вюрцбурга. В результате погибли три женщины. Несколько человек получили ранения, двое из них находятся сейчас в критическом состоянии. Еще двое раненых  уже были выписаны и покинули больницу.

По сведениям полиции, около 17 часов вечера сомалиец зашел в один из универмагов в центре города и спросил, где находится отдел товаров для дома. Там он попросил показать ему кухонные ножи. В результате преступник напал на продавщицу, используя один из этих ножей. Женщина скончалась на месте от полученных ран. Другие два убийства также были совершены на территории магазина.

Полицейские прибыли к месту преступления, спустя две минуты после того, как сотрудники универмага нажали на тревожную кнопку. К тому моменту прохожие уже оттеснили нападавшего в один из близлежащих переулков. Во время задержания полицейский прицельно ранил мужчину в бедро.

Что известно о личности обвиняемого

О личности злоумышленника на данный момент известно не много. По сведениям полиции, речь идет о 24-летнем гражданине Сомали, который с 2015 года находился в Германии на законных основаниях - как проситель убежища. К моменту совершения преступления решение о предоставлении ему статуса беженца в Германии принято еще не было.

Как рассказал во время пресс-конференции прокурор из Бамберга Вольфганг Грюндлер (Wolfgang Gründler), обвиняемый не имеет других судимостей. Однако у полиции есть свидетельства об инциденте, случившемся в 2015 году. Тогда гражданин Сомали, ставший в 2021 году обвиняемым в нападении на прохожих в Вюрцбурге, был фигурантом словесной перепалки с сотрудниками и другими жильцами приюта для бездомных в Вюрцбурге, в котором его поселили, и во время этого спора "схватился за нож", однако никого не поранил. После этого инцидента мужчина какое-то время находился в психиатрической клинике.

Реакция политиков в Германии на нападение в Вюрцбурге

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), выступив перед журналистами в Нюрнберге в субботу, 26 июня, непосредственно перед пресс-конференцией полиции, назвал случившееся накануне "непостижимым и шокирующим". При этом он подчеркнул впечатлившее его гражданское мужество ряда прохожих, пытавшихся остановить преступника.

В свою очередь, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) 26 июня подчеркнул, что произошедшее в Вюрцбурге его "потрясло". "Преступник действовал с крайней жестокостью. За это бесчеловечное преступление ему придется ответить перед лицом правового государства", - подчеркнул политик.

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    Автор: Михаил Бушуев


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