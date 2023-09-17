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В Тель-Авиве прошли протесты перед поездкой премьера в США

Жан Рофе
17 сентября 2023 г.

Тысячи израильтян вышли на 37-ю по счету акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху.

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Протестующие в Тель-Авиве несут флаги Израиля
Протест в Тель-АвивеФото: Mostafa Alkharouf/AA/picture alliance

В преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США в воскресенье, 17 сентября, тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве на еженедельный митинг против политики его правительства, сообщают СМИ. Демонстранты несли огромную копию Декларации независимости Израиля 1948 года.

Документ, в котором провозглашается образование Государства Израиль и излагаются основные принципы его устройства, стал темой дискуссии в ходе слушаний 12 сентября в Верховном суде Израиля о правомерности одного из ключевых законов, принятых парламентом страны (Кнессетом) в рамках судебной реформы. Адвокат, защищавший в суде позицию правительства, заявил, что Декларация независимости не имеет обязательной юридической силы. Это вызвало критику со стороны протестного движения и оппозиции.

Парламент Израиля ограничил полномочия Верховного суда

Одобренный Кнессетом 24 июля первый законопроект из пакета судебной реформы ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством. Оппозиционные парламентарии бойкотировали голосование по законопроекту, за него проголосовали 64 депутата правящей коалиции. Этого оказалось достаточно для принятия документа. Критики реформы считают, что поправки устраняют один из эффективных механизмов контроля за правительством и тем самым создают возможности для злоупотреблений властью.

Другие положения судебной реформы предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. По мнению оппозиции и критиков законопроектов, проведение судебной реформы в Израиле приведет к исчезновению независимой судебной системы и подорвет основы демократии. Протесты против нее продолжаются в стране уже 37-ю неделю подряд. Обычно акции проходили по субботам, но на этой неделе организаторы перенесли митинг на воскресенье в связи с празднованием Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

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