Как хасиды праздновали Рош ха-Шана в Умани

Более 35 тысяч хасидов приехали в Умань, чтобы встретить иудейский Новый год. Это рекордное количество паломников с начала пандемии коронавируса.

Каждую осень один из кварталов города Умань в Черкасской области превращается в маленький Израиль. Повсюду - вывески на иврите, израильские шекели. На улицах - тысячи хасидов - представителей консервативного течения иудаизма, возникшего в 18 веке в Украине. Они приезжают на могилу своего праведника - цадика рабби Нахмана, чтобы отметить Рош ха-Шана - Новый год по еврейскому календарю.

Почему хасиды едут в Умань, несмотря на войну?

"Без рабби Нахмана мы не можем начать новый год. Он наш покровитель на небе", - объясняет Эран, паломник из Израиля. Мужчина провел в пути три дня: ехал в Умань через Молдову, оттуда - добирался на автобусе. Но долгая дорога его не расстроила. "Боже, благослови Украину", - восклицает Эран, поднимая руки к небу.

Жилой дом в Умани, разрушенный в ходе российского обстрела 30 апреля 2023 года Фото: GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images

Паломник Амир из Израиля на вопрос, страшно ли ему было ехать в Украину во время войны, отвечает: "Мне было страшно не приехать сюда". Хасиды полностью полагаются на Бога и верят, что он защитит их от всех опасностей. Поэтому, когда у могилы Раби Нахмана звучит воздушная тревога, в укрытие паломники не торопятся.

До наступления шаббата вечером в пятницу хасиды активно общаются с журналистами. Как только видят камеру - норовят сфотографироваться с друзьями или прокричать "Слава Украине".

Как хасиды празднуют Новый год?

Улица Туристов (бывшая Пушкина) в Умани - центральная в квартале паломников. Здесь хасиды танцуют, поют, едят, общаются, молятся, делают "новогоднюю" стрижку в уличном "барбершопе". Многие ходят на пляж к местному карьеру. Паломники купаются там в любую погоду, часто - голые, и считают, что таким образом смывают свои грехи.

Хасиды празднуют на улицах Умани Фото: DW

Кульминация празднования наступает вечером пятницы, когда с закатом начинается шаббат. Верующие надевают чистую белую одежду, молятся в синагогах, затем - на улице. Они радуются наступлению Нового года: смеются, обнимаются, сбиваются в толпу, кружатся в хороводах, поднимают над толпой детей, поют песни и танцуют.

Нарушение комендантского часа

Празднование не прекращается даже в комендантский час, который в квартале хасидов действует с полуночи до четырех утра. В это время на улице Туристов по-прежнему гуляют толпы народу. На машины полиции с сиренами и "мигалками", а также на уговоры полицейских "мистер, go sleep" большинство не реагирует.

Украинцы и хасиды

"Я уже привыкла, они мне не мешают", - так на следующее утро комментирует празднование хасидов пожилая женщина во дворе многоквартирного дома. Она говорит, что прожила на улице Туристов 50 лет. "У них же праздник. Так же, как у нас Новый год", - объясняют пенсионерки во дворе соседнего дома и добавляют: "Хасиды остерегаются только израильской полиции, которая также дежурит в квартале паломников". Ведь у израильских полицейских есть право депортировать грубых нарушителей порядка из Украины и запретить въезд в будущем.

Хасиды в Умани празднуют еврейский Новый год Фото: DW

Большинство паломников, с которыми общалась DW, приехали именно из Израиля. Также встречались верующие из США, Франции, Бразилии. Виталий Камозин, представитель Объединенной еврейской общины объясняет: хотя хасидизм и появился в Украине, его представители живут преимущественно за границей: "Украинская еврейская община в большинстве своем - потомки тех, кто жил в Советском Союзе. И поскольку была антисемитская политика, религиозных людей в еврейской общине Украины очень мало. Культура была потеряна".

Где живут хасиды?

Чем ближе к центру паломнического квартала, тем реже можно встретить украинцев. Местные жители говорят, что большинство квартир у могилы цадика Раби Нахмана выкупили хасиды, которые потом сдают апартаменты своим единоверцам. Чем ближе к святыне, тем престижнее и дороже жилье. В некоторых окнах панельных многоэтажек видны двухъярусные кровати - паломники иногда селятся по 10-20 человек в одной квартире.

Хасиды на улицах Умани Фото: DW

Как рассказывают местные, обычно хасиды приезжают на семь-десять дней, так что платят именно за такой период, даже если по факту проживают меньше. "Место переночевать стоит от двухсот долларов (в неделю - Ред.). Если ночуешь в отеле - от одной до двух тысяч долларов", - говорит Рой из Израиля.

Михаэль из Южной Африки рассказывает, что за неделю проживания в комнате обычной многоэтажки отдал 2400 шекелей (более 61 тысячи рублей). Парень живет вместе с четырьмя друзьями, поэтому сумму делят на пятерых. "Люди приезжают со всего мира, живут в маленьких комнатах и платят много денег, чтобы провести время у могилы святого человека", -объясняет Михаэль.

Рядом с панельными домами стоят несколько палаток. Трава вокруг застелена ковром, на импровизированном мангале тушится мясо с овощами. В этих условиях проживает большая семья хасидов с детьми. Несколько парней на ломаном русском объясняют, что это место - рядом с могилой цадика рабби Нахмана, поэтому они довольны своим жильем.

Как хасиды относятся к женщинам

Во время трехдневного празднования Рош ха-Шана на улицах квартала паломников не видно женщин. Хотя некоторые хасиды приезжают с женами, те в большинстве своем не появляются на улице. "Мужчинам запрещено видеть женщин во время празднования, потому что они будут отвлекаться от связи с Богом", - объясняет исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умани" Ирина Рыбницкая. Она уже много лет сотрудничает с хасидами, помогает организовывать паломничество и уверяет, что ни разу не сталкивалась с негативным отношением к себе: "Они очень уважительно относятся к тому, кто является профессионалом своего дела".

В Умань в этом году приехало рекодное число паломников Фото: DW

Продавщица из магазина на входе в квартал хасидов - тоже Ирина - имеет иной опыт: "Они не считают нас людьми, сильно хамят. Если мы приходим к ним работать, то мы - их рабсила".

Ирина семь лет во время Рош ха-Шана работала на хасидской кухне. Готовить там могут только мужчины, женщины помогают, убирают, чистят и нарезают продукты. За час такой работы Ирина получала 50-70 гривен (130-180 рублей). Иногда приходилось работать по 20 часов в сутки. Сейчас женщина торгует в магазине, потому что владелица попросила ее о помощи. В следующем году женщина готова вернуться на кухню - говорит, научилась вести себя с хасидами: "Я сразу объясняю, что могу "двинуть". Если ты показываешь, что на голову тебе не сесть, они к тебе относятся с уважением. Украинок они боятся".

Рекордное количество паломников

Фото: Kirill Chubotin/Ukrinform/IMAGO

По данным Министерства внутренних дел Украины, в Умань на празднование Рош ха-Шана прибыли более 35 тысяч хасидов. Это самое большое количество паломников с начала пандемии коронавируса. Как и в прошлом году, доступ в квартал хасидов разрешен только паломникам, местным жителям и журналистам в сопровождении полиции. Продажа алкоголя и пиротехники запрещена, добавляет Зоя Вовк, представительница главного управления Нацполиции в Черкасской области. По ее словам, нарушителей порядка крайне мало, а с хасидами регулярно проводят разъяснительную работу по поводу комендантского часа и опасности во время воздушной тревоги.

Виталий Камозин, представитель Объединенной еврейской общины, которая мониторит случаи антисемитизма в Украине, отмечает: накануне празднования Рош ха-Шана зафиксировали лишь один такой случай в соцсетях. "Полиция оперативно отреагировала. Я помню, что в 2020 году были побои и драки с ножами. В этом году все очень спокойно", - рассказывает Камозин.

Мусор на улицах Умани

Фото: DW

В то же время для жителей хасидского квартала Умани традиционной проблемой остается мусор, остающийся после празднования Рош ха-Шана. Обертки, салфетки, бумажные стаканы, коробки из-под пиццы хасиды часто оставляют прямо на обочине. Мусоровозы несколько раз в день вывозят содержание четырех контейнеров в центре квартала паломников, но через несколько часов они снова обрастают грудами мусорных пакетов.

"Это ужас. А что делать? Приходится собирать, подметать", - вздыхает дворник Нина, собирая вместе разбросанные мусорные пакеты. Проходящий мимо хасид говорит Нине: "thank you". Женщина улыбается и машет рукой: "Я уже привыкла".

Празднование иудейского нового года заканчивается с закатом солнца в воскресенье, 17 сентября. Некоторые паломники уезжают домой еще до официального завершения, другие остаются еще на несколько дней. Чтобы получить благословение и заряд энергии, многие хасиды намерены вернуться к могиле рабби Нахмана и в следующем году - несмотря ни на что.

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