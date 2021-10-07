 Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму | Новости из Германии об Украине | DW | 07.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Рада одобрила закон 22 сентября. За нарушение его требований предусматривается гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму в стране, сообщила в четверг, 7 октября. пресс-служба офиса Зеленского.

Верховная рада приняла закон "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" 22 сентября 2021 года. Его цель - "создание законодательного механизма для противодействия антисемитизму в Украине и предотвращения его проявления для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации", говорится в сообщении. В офисе Зеленского также ожидают, что "имплементация закона будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе".

Документ, в частности, дает определение термина "антисемитизм" и указывает перечень его проявлений, а также содержит норму о запрете антисемитизма и его проявлений. За нарушение закона предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Речь идет о праве на возмещение материального и морального вреда. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:29

Атаки на синагоги в Германии: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями на фоне конфликта в Израиле

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Столкновение мировоззрений

    Политические листовки на клейкой основе формулируют порой диаметрально противоположные мировоззрения: один стикер требует запретить строительство мечетей, другой говорит "нет" ксенофобии.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Задолго до Холокоста

    Расовая идеология нацистов появилась не на пустом месте. Стикеры антисемитского содержания были в Германии в ходу еще в 19 веке. "Не покупай у евреев" - призывает круглая наклейка 1896 года. После проигранной немцами Первой мировой войны с помощью подобных стикеров с особой настойчивостью винили во всех бедах евреев.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Уличная пропаганда

    Нацисты целенаправленно использовали наклейки для популяризации своей расовой идеологии. Сразу же после победы на выборах в рейхстаг в марте 1933 года в Берлине появились стикеры, призывающие немцев к бойкоту еврейских магазинов.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Ответ нацистам

    Еврейские организации в 1920-е годы пытались противостоять разжиганию расовой ненависти наклейками просветительского содержания: "Ненависть к евреям из-за корысти - позорное преступление, из-за убеждения - глупость". Спустя десять лет, когда антисемитизм стал государственной доктриной, осталось только констатировать: "Нацисты - это наше несчастье".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Любовь под знаком свастики

    Даже в любовной переписке использовались наклейки антисемитского содержания. Конверт каждого из этих писем заклеен для прочности наклейкой с антисемитским лозунгом.

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    Социальные стены

    В послевоенной Германии стикеры изменили свое содержание, но не исчезли совсем. Особенно в политизированные 1970-80-е годы наклейки с политическими лозунгами использовались бунтарями в борьбе против истэблишмента. Их "постили" на улицах все "аналоговые" поколения вплоть до появления "Фейсбука" и "Твиттера".

  • Выставка Angezettelt

    Наклейки как орудие идеологической борьбы

    На злобу дня

    Виртуальная эпоха не отменила стикеров. Идеологические баталии вокруг актуальной темы "беженцы в Германии", например, идут не только в социальных сетях, но и на улицах с помощью наклеек диаметрально противоположного содержания. Более полно с историей политических наклеек за последние сто лет можно познакомиться в Немецком историческом музее в Берлине.

    Автор: Хайке Мунд, Элла Володина


 

Аудио- и видеофайлы по теме

В германском бундестаге почтили память жертв Холокоста (27.01.2021)  

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ (03.07.2020)  

Реклама

Самые читаемые

Трибунал для Лукашенко и "полезные идиоты" в ЕС - дебаты в Европарламенте  

Конституционный референдум в Беларуси: спасет ли он Лукашенко?  

Угрожает ли "Досье Пандоры" Лукашенко и его окружению?  