Верховная рада Украины приняла закон о противодействии антисемитизму

Верховная рада Украины приняла во втором и окончательном чтении закон о предотвращении и противодействии антисемитизму. Об этом сообщается на официальном сайте парламента в среду, 22 сентября.

Соответствующий законопроект поддержали 283 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов. В июне парламентарии 252 голосами одобрили его в первом чтении.

В новом законе дано определение антисемитизма и перечисляются виды ответственности за него. Проявлениями антисемитизма, являются, в частности, призыв к убийству евреев, сокрытие или оправдание их убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, изготовление и распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.

Под определение антисемитизма также подпадает умышленное повреждение, разрушение или осквернение религиозных зданий и других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям.



В законе оговорено также, что жертвы антисемитизма имеют право на компенсацию понесенного ими материального и морального ущерба.

По некоторым оценкам, 1,5 млн евреев, проживавших на территории Украины перед Второй мировой войной, были уничтожены во время Холокоста. В настоящее время доля евреев среди 41-миллионного населения страны составляет примерно 0,2 процента.

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