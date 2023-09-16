  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

В Тель-Авиве подожгли статую Давида Бен-Гуриона

Сергей Ромашенко
16 сентября 2023 г.

Скульптуру первого премьер-министра Израиля повредил неизвестный злоумышленник. Акт вандализма был совершен в первый день празднования еврейского Нового года.

https://p.dw.com/p/4WQ3K
Статуя Бен-Гуриона на пляже в Тель-Авиве (фото из архива)
Статуя Бен-Гуриона на пляже в Тель-Авиве (фото из архива)Фото: Pond5 Images/IMAGO

В Израиле подожгли знаменитую скульптуру первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона, установленную между двумя пляжами Тель-Авива - "Фришман" и "Буграшов". Акт вандализма был совершен в ночь, когда евреи отмечают наступление нового года (Рош ха-Шана), сообщили израильские СМИ в субботу, 16 сентября.

Скульптура, которая изображает Бен-Гуриона, стоящего на голове, сильно пострадала. Камеры видеонаблюдения запечатлели неизвестного мужчину, приблизившегося к статуе около 5.25 утра, после чего она загорелась.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого и задержала его. Злоумышленником оказался 34-летний мужчина без определенного места жительства. О его имени и мотивах его поступках не сообщается.

Акт вандализма

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил: "Очень грустно, что в праздник кто-то решил повредить одну из самых любимых скульптур в городе, фигуру Бен-Гуриона. Мы восстановим ее как можно скорее, чтобы она вернулась на свое место и вновь радовала жителей города, особенно детей". Городские власти Тель-Авива утром 16 сентября огородили территорию вокруг обгоревшей скульптуры, а затем она была увезена с пляжа.

Исторический дом-музей Бен-Гуриона выпустил заявление, в котором отметил, что поджог скульптуры произошел на фоне нарастания в израильском обществе неприязни к тем, кто основал Израиль и написал Декларацию независимости. "Статуя может быть восстановлена, но общество, теряющее уважение к своему прошлому - это общество, будущее которого будет окутано туманом, и такое общество будет очень трудно восстановить", - говорится в заявлении.

Смотрите также:

Как украинские беженцы бегут в Израиль

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021)

Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021)

Шесть астронавтов в течение трех недель имитировали жизнь на Марсе - одной из ближайших к Земле планет.
Общество4 ноября 2021 г.03:07 мин.
external

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС: ждать ли мира? (21.05.2021)

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 11 дней авиаударов и ракетных обстрелов. Эта сделка при участии наблюдателей из Египта положит конец самому жестокому насилию в регионе за последние годы.
Политика21 мая 2021 г.02:11 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Ракета С-300 (фото из архива)
Трансляция

Россия атаковала Харьков ракетами С-300: пять человек ранены

Конфликты16 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - россиян в образе голых Адама и Евы выгоняют из "рая" Евросоюза, говоря: "Потому что у вас российские паспорта"

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Личные вещи россиян под санкциями: чем грозит решение ЕС?

Политика15 сентября 2023 г.
Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Украины

Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"

Мустафа Джемилев: "В следующем году мы будем в Крыму"

Конфликты15 сентября 2023 г.
Товарные поезда в районе железнодорожного вокзала в Бресте

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

"Подготовка терактов" в РБ: постановка для одного зрителя?

Политика16 сентября 2023 г.
Мемориал памяти погибшим в Иране

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются

Общество16 сентября 2023 г.
Генеральный директор "Мосводоканала" Александр Пономаренко

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Как клан главы "Мосводоканала" строил элитные дома в Берлине

Экономика и бизнес15 сентября 2023 г.
Александр Лукашенко

Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Лукашенко готовится к выборам и теряет доверие. Новый тренд?

Политика15 сентября 2023 г.
На главную страницу