В Тель-Авиве подожгли статую Давида Бен-Гуриона

Скульптуру первого премьер-министра Израиля повредил неизвестный злоумышленник. Акт вандализма был совершен в первый день празднования еврейского Нового года.

В Израиле подожгли знаменитую скульптуру первого премьер-министра страны Давида Бен-Гуриона, установленную между двумя пляжами Тель-Авива - "Фришман" и "Буграшов". Акт вандализма был совершен в ночь, когда евреи отмечают наступление нового года (Рош ха-Шана), сообщили израильские СМИ в субботу, 16 сентября.

Скульптура, которая изображает Бен-Гуриона, стоящего на голове, сильно пострадала. Камеры видеонаблюдения запечатлели неизвестного мужчину, приблизившегося к статуе около 5.25 утра, после чего она загорелась.

Полиция оперативно установила личность подозреваемого и задержала его. Злоумышленником оказался 34-летний мужчина без определенного места жительства. О его имени и мотивах его поступках не сообщается.

Акт вандализма

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил: "Очень грустно, что в праздник кто-то решил повредить одну из самых любимых скульптур в городе, фигуру Бен-Гуриона. Мы восстановим ее как можно скорее, чтобы она вернулась на свое место и вновь радовала жителей города, особенно детей". Городские власти Тель-Авива утром 16 сентября огородили территорию вокруг обгоревшей скульптуры, а затем она была увезена с пляжа.

Исторический дом-музей Бен-Гуриона выпустил заявление, в котором отметил, что поджог скульптуры произошел на фоне нарастания в израильском обществе неприязни к тем, кто основал Израиль и написал Декларацию независимости. "Статуя может быть восстановлена, но общество, теряющее уважение к своему прошлому - это общество, будущее которого будет окутано туманом, и такое общество будет очень трудно восстановить", - говорится в заявлении.

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