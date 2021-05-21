 Неизвестный ранил из пистолета двух хасидов в Умани | Новости из Германии об Украине | DW | 22.05.2021

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Украина

Неизвестный ранил из пистолета двух хасидов в Умани

Инцидент со стрельбой произошел на еврейском кладбище у могилы основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана. Двое израильтян доставлены в больницу. Полиция ищет преступника.

Еврейский паломник у могилы ребе Нахмана в Умани

Еврейский паломник у могилы ребе Нахмана в Умани (фото из архива)

Двое израильтян были ранены и доставлены в больницу в результате стрельбы в городе Умань Черкасской области Украины в субботу, 22 мая. Полиция выясняет обстоятельства стрельбы с участием хасидов в Умани и устанавливает личность причастного к преступлению, сообщается на сайте украинской Национальной полиции.

Как уточняется в сообщении, сигнал о стрельбе на улице Софьи Перовской поступил в полицию около 15.00, а злоумышленник скрылся до приезда правоохранителей.

По данным украинского издания "Обозреватель", инцидент со стрельбой произошел на еврейском кладбище возле могилы ребе Нахмана - цадика и основателя брацлавского направления или "двора" хасидизма. Неизвестный преступник стрелял из пистолета и скрылся на автомобиле марки Audi. Для его поиска и поимки в Умани введен план "Сирена".

Хасиды в Умани

Могила ребе Нахмана в Умани со времени его смерти в 1810 году стала центром поклонения последователей учения цадика. Традиция паломничества хасидов в Умань прервалась в 1920-х годах и возобновилась в 1980-х, ежегодно собирая десятки тысяч человек, специально приезжающих в Умань из Израиля и других стран, где живут брацлавские хасиды. В предыдущие годы на праздник еврейского нового года "Рош ха-Шана" в Умани собиралось более 30 000 человек

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    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Города ШУМ являлись также одним из мировых центров иудаизма и еврейского права. В 2014 году был создан комитет с целью включения этих памятников еврейской истории в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Вормсе, например, находится самое старое еврейское кладбище Европы. На нем покоится прах выдающегося ученого-талмудиста Меира бен Баруха (1215-1293), похоронены другие знаменитые раввины и ученые.

  • Фрагмент надгробия в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В свою очередь, шпайерская миква является самым старым памятником такого рода севернее Альп. Археологический музей SchPIRA, открытый в центре бывшего еврейского квартала в 2010 году, ежегодно посещают около 70 тысяч человек. В его экспозиции - надгробия 1112-1443 годов, которые после XV века, когда не стало общины и было ликвидировано еврейское кладбище, использовались для строительства домов.

  • Романское окно из миквы в экспозиции музея

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Всего было найдено около полусотни таких камней. Надписи на них дали возможность узнать подробности о жизни общины в Средние века. Здесь также выставлены предметы, закопанные евреями перед бегством во время одного из погромов и обнаруженные позже археологами. Сюда же перенесены некоторые резные камни из песчаника, которые заменили копиями во время реставрации миквы.

  • Стены женской молельни

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Из помещений музея посетители попадают во двор к микве и стенам, оставшимся стоять от синагоги и женской молельни. Средневековые синагога и молельня были разрушены во время пожара 1689 года. Город подожгли по приказу французского короля Людовика XIV в ходе войны за Пфальцское наследство. Миква, уходящая под землю на десятиметровую глубину, тогда не пострадала.

  • Вход в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Восстанавливать синагогу и квартал оказалось некому. Средневековая община прекратила существование в начале XV века. Обстоятельства, приведшие к этому, историки до конца выяснить не смогли. Еще одна община существовала в Шпайере в 1621-1688 годах, когда город нуждался в деньгах еврейских торговцев во время и после Тридцатилетней войны, а затем - с конца XVIII века до нацистских времен и Холокоста.

  • Лестница в микву

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    После пожара 1689 года стены синагоги остались стоять, а миква стала частью цейхгауза. В ней устроили пороховой склад, для чего ее потребовалось осушить, однако никаких других изменений она не претерпела. В начале XX века, когда в Шпайере вновь проживало более 400 евреев, старую романскую микву стали показывать гостям города, среди которых были немецкий кронпринц Вильгельм и Маргарита Савойская.

  • Своды миквы

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    В начале 90-х годов прошлого века городские власти Шпайера, понимая уникальную историческую ценность археологических и архитектурных памятников в бывшем еврейском квартале, начали постепенно скупать здесь земельные участки и здания, чтобы со временем открыть музей. До его открытия микву можно было посетить только по специальным дням с экскурсиями, которые проводились на общественных началах.

  • Лестница к воде

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Эта лестница ведет на десятиметровую глубину к резервуару для омовения. Согласно правилам иудаизма, для очищения от ритуальной нечистоты необходима вода, собираемая естественным путем, а бор, то есть яма, должен находиться в земле.

  • Ритуальная купальня

    Еврейский двор и миква в Шпайере

    Температура грунтовой воды в Шпайере никогда не превышала семи градусов. Нагревать ее было нельзя. Некоторые члены общины совершали этот обряд ежедневно.

    Автор: Максим Нелюбин


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