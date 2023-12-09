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В Тбилиси прошло шествие за интеграцию Грузии в ЕС

Жан Рофе
9 декабря 2023 г.

Сторонники европейского пути Грузии провели акцию менее чем за неделю до саммита Евросоюза, где будет обсуждаться предоставление стране кандидатского статуса.

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Флаг ЕС на акции в Тбилиси в поддержку европейской интеграции Грузии
Флаг ЕС на акции в Тбилиси в поддержку европейской интеграции ГрузииФото: Shakh Aivazov/AP Photo/picture alliance

Несколько сотен человек в субботу, 9 декабря, приняли участие в марше в столице Грузии в поддержку предоставления стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Как сообщают местные СМИ, акция под девизом "Твой голос Евросоюзу" началась в 14.00 по местному времени (13:00 мск) на площади Республики в центре Тбилиси.

Ее участники, среди которых представители неправительственных организаций, политики и рядовые граждане, направились в сторону площади Европы, где они развернули огромный флаг ЕС. По словам организаторов марша, каждая из 12 звезд на флаге изготовлена в разных регионах Грузии, что выражает стремление всего общества к европейской интеграции.

В шествии приняла участие президент Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на марше в Тбилиси
Саломе ЗурабишвилиФото: Irakli Gedenidze/REUTERS

На площади Европы к демонстрантам присоединилась президент страны Саломе Зурабишвили. "Европа - это пространство, где люди имеют наибольшее значение, где их свободное мнение имеет наибольшее значение. Я очень надеюсь, что это свободное мнение будет учтено и мы сможем отпраздновать еще раз после 15 декабря, а затем подготовиться к следующему году, который будет не менее важным", - заявила Зурабишвили.

В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС при условии, что Тбилиси проведет демократические реформы. Окончательное решение должны принять лидеры стран ЕС на саммите, который пройдет в Брюсселе 14 и 15 декабря. Это решение, как и любое другое, требует единогласной поддержки всех 27 членов Евросоюза.

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