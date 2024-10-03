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Права человекаГлобальные темы

В Стокгольме назвали лауреатов альтернативной нобелевки

Александра Иванова
3 октября 2024 г.

Среди лауреатов премии Right Livelihood Awards 2024 года - инициативы по защите природы, а также борцы за права человека и сторонники ненасильственного сопротивления.

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Одна из лауреаток награды Right Livelihood Award 2024 года - борец за права коренных народов на Филиппинах Джоан Карлинг
Одна из лауреаток награды Right Livelihood Award 2024 года - борец за права коренных народов на Филиппинах Джоан КарлингФото: Right Livelihood/dpa/picture alliance

В Стокгольме в четверг, 3 октября, были названы лауреаты награды Right Livelihood Awards, считающейся альтернативной Нобелевской премией. В 2024 году ими стали: палестинский защитник прав человека Исса Амро и его проект Youth Against Settlements; защитница прав коренных народов с Филиппин Джоан Карлинг; защитница природы из Мозамбика Анабела Лемос и ее организация Justiça Ambiental!, а также британский исследовательский проект Forensic Architecture.

Лауреаты премии Right Livelihood Awards текущего года "продемонстрировали могущество ненасильственного сопротивления и поиска истины, переложив принятие решений на плечи местных сообществ", заявил глава фонда Right Livelihood Оле фон Икскюль в столице Швеции.

"Перед лицом насилия, эксплуатации и угнетения в мире лауреаты этого года указывают путь к справедливому, мирному и устойчивому будущему. Их самоотверженность должна вдохновить всех нас проявлять больше мужества", - добавил он.

Кто и за что получил награду Right Livelihood Award в 2024 году

Как сообщили в фонде Right Livelihood, 61-летняя Джоан Карлинг уже более 30 лет борется против захвата земель коренных народов Филиппин - нередко с большим риском для жизни.

Между тем палестинский активист Исса Амро был удостоен награды за "стойкое и ненасильственное сопротивление" противоречащей международному праву оккупации Израилем палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан и за "гражданскую активность, которую он проявляет, несмотря на тюремное заключение и пытки".

Палестинский активист Исса Амро - лауреат награды Right Livelihood Awards 2024 года
Палестинский активист Исса АмроФото: Right Livelihood/dpa/picture alliance

Forensic Architecture - организация из Великобритании, основанная в 2010 году. Она продвигает новые методы судебной экспертизы, направленные на расследование нарушений прав человека и экологических преступлений.

Мозамбикская экологическая активистка Анабела Лемос борется против проектов по добыче полезных ископаемых и выселения жителей с их земель. Вместе с организацией Justiça Ambiental! она привлекает внимание международной общественности к проектам по добыче сжиженного природного газа и связанному с ними ущербу для окружающей среды, пояснили в фонде.

Мозамбикская экологическая активистка Анабела Лемос - лауреатка награды Right Livelihood Award 2024 года
Анабела ЛемосФото: Right Livelihood/dpa/picture alliance

О награде Right Livelihood Award

Международная награда Right Livelihood Award, или альтернативная Нобелевская премия вручается в Стокгольме с 1980 года. Традиционно ее лауреатами становятся люди и организации, которые активно борются против загрязнения окружающей среды, ядерной угрозы, нарушений прав человека и дискриминации представителей меньшинств.

В прошлом году ее были удостоены гуманитарная организация SOS MEDITERRANEE, правозащитница из Ганы Юнис Брукман-Амисса, организация по защите природы Mother Nature Cambodia и экологическая активистка из Кении Филлис Омидо.

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