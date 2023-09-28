Кто и за что удостоен альтернативной нобелевки за 2023 год

Европейская гуманитарная организация, правозащитница из Ганы, экологические активисты из Камбоджи и Кении. DW - о лауреатах премии Right Livelihood Award за 2023 год.

Стали известны имена лауреатов Right Livelihood Award за 2023 год. Эту награду, вручаемую уже более 40 лет и известную также как альтернативная Нобелевская премия, на этот раз получат гуманитарная организация SOS MEDITERRANEE, правозащитница из Ганы Юнис Брукман-Амисса, организация по защите природы Mother Nature Cambodia и экологическая активистка из Кении Филлис Омидо.

За спасение жизней более 38 500 человек в Средиземном море

Европейская гуманитарная организация SOS MEDITERRANEE награждена премией "за гуманитарные операции по поиску и спасению людей в Средиземном море" (всего ею были спасены более 38 500 человек) - на самом смертоносном миграционном маршруте в мире.

Организация, основанная в мае 2015 года немецким капитаном Клаусом Фогелем (Klaus Vogel) и французским антропологом Софи Бо в ответ на ужасающую гибель людей, которые пытаются попасть в Европу по Средиземному морю, объединяет четыре отделения - во Франции, Италии, Германии и Швейцарии. С 2019 года она использует спасательное судно Ocean Viking.

Спасенные мигранты на судне Ocean Viking Фото: Salvatore Laporta//KONTROLAB/IPA/picture alliance

В 2023 году мы оказались в ситуации, которой не видели с 2017-го: уровень смертности очень высок, число пересечений моря драматично выросло, отметила Каролин Абу Саада, исполнительный директор швейцарского офиса SOS MEDITERRANEE. Сейчас, по ее словам, наблюдается резкий скачок числа отплывающих в сторону Европы из Ливии и Туниса: "Цифры ужасают. Число погибших за 2023 год уже превышает 2000 человек только в Центральном Средиземноморье". Поэтому, добавила Абу Саада, для нас очень важно, "чтобы премия пролила свет на положение тысяч людей, пытающихся спастись и рискующих при этом жизнью".

В защиту репродуктивных прав женщин

Правозащитница из Ганы Юнис Брукман-Амисса стала лауреатом "за принципиально новые дискуссии о репродуктивных правах женщин в Африке, проложившие путь к либерализации законов об абортах и расширению доступа к безопасным абортам".

Она в течение 30 лет возглавляла кампанию по защите прав и интересов женщин, проводила информационные программы и тренинги по репродуктивным правам женщин, объединяя медработников, госслужащих, юристов и активистов для поддержки изменения законодательства об абортах в Мозамбике, Сьерра-Леоне, Бенине, Эсватини и Кении. Брукман-Амисса также способствовала улучшению исполнения законов об абортах в Гане, Замбии, Малави, Сенегале и на Маврикии.

Благодаря деятельности правозащитницы с 2000 года число смертей от абортов в странах Африки к югу от Сахары сократилось на 40%, констатируют в фонде Right Livelihood Award Foundation, который вручает премию. "Для меня большая честь, что моя работа и работа моих коллег по всей Африке получила признание, - делится Брукман-Амисса. - Я благодарна за то, что это привлечет внимание к проблеме небезопасных абортов, которая даже в XXI веке остается спорной темой".

За экологический активизм в условиях ограничения демократии

Молодежная экологическая организация Mother Nature Cambodia получит награду "за бесстрашную и активную деятельность по сохранению природной среды Камбоджи в условиях ограничения демократии".

Основанная в 2012 году Mother Nature Cambodia успешно помогает местным сообществам остановить нарушения экологического законодательства, в том числе при строительстве плотины ГЭС, угрожающей общине коренных жителей, и во многом коррумпированный бизнес по экспорту песка. Бесстрашный активизм организации, указывают в Livelihood Award Foundation, изменил ландшафт гражданского общества Камбоджи, дав возможность высказаться по проблемам окружающей среды и прав человека. Инициатива молодежи расширила пространство для гражданской активности и вдохновила будущие поколения.

Один из пляжей в Камбожде Фото: Benjamin Restle/DW

"Эта награда принадлежит не только команде Mother Nature Cambodia, но и всем людям в Камбодже, которые поддерживают нас, которые дают нам силы для нашей работы", - заявила финансовый директор организации Сун Ратха, которая в 2021 году провела 5 месяцев в тюрьме за свою деятельность. "Диктатор хочет, чтобы мы держались подальше от политики и демократии и не выступали против правительства", - говорит активист Ли Чандаравут, который тоже провел за решеткой 5 месяцев. И Ли, и Сун ожидают суда по обвинению в заговоре против властей, им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

"Мать против дыма"

Кенийская экологическая активистка Филлис Омидо стала лауреатом премии "за открывающую новые горизонты борьбу за земельные и экологические права местных сообществ и развитие экологического права". Омидо, известная на родине как "мать против дыма", присоединилась к экологическому движению после работы на заводе по производству аккумуляторов, которое причинила вред ее здоровью, здоровью ее сына и жителей общины Овино Ухуру.

Филлис Омидо Фото: DW

Деятельность активистки привела к закрытию этого завода и еще шестнадцати других таких же предприятий по всей Кении, создав важные юридические прецеденты и подтвердив право людей на чистую и здоровую окружающую среду - и ответственность государства за ее охрану.

Сегодня деятельность Филлис Омидо вышла далеко за пределы Овино Ухуру - она возглавляет сеть из 120 экологических активистов из Кении, Уганды и Танзании и руководит кампанией против планов Кении по развитию атомной энергетики в Килифи - нетронутом районе на берегу океана. "Кения располагает возможностями для использования возобновляемых источников энергии - у нас круглый год светит солнце. Нет никаких оправданий тому, что мы должны заниматься тем, что наносит вред окружающей среде", - уверена Омидо.

Брукман-Амисса и Mother Nature Cambodia - первые лауреаты премии, представляющие соответственно Гану и Камбоджу. В 2023 году жюри делало свой выбор из 170 номинантов из 68 стран. Вручение награды состоится в Стокгольме 29 ноября.

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