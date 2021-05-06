В стартовом матче ЧМ по хоккею Россия победила Чехию

В столице Латвии Риге, где в пятницу, 21 мая, стартовал чемпионат мира по хоккею, Россия одержала победу над Чехией со счетом 4:3. В составе сборной РФ, которая из-за санкций за применение допинга выступает под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), шайбы забросили Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Александр Барабанов, Михаил Григоренко. У чехов голы забили Якуб Флек, Якуб Врана и Доминик Кубалик.

Сборная России входит в группу А. Она проведет матчи с Великобританией (22 мая), Словакией (24 мая), Данией (26 мая), Швейцарией (29 мая), Швецией (31 мая) и Беларусью (1 июня).

Нынешний чемпионат мира по хоккею первоначально планировалось провести в Беларуси, однако из-за жестоких репрессий против оппозиционеров в этой стране игры были перенесены в Латвию. На фоне резкой критики в адрес белорусского правителя Александра Лукашенко Международная федерация хоккея на льду назвала отмену ЧМ в Беларуси "вызывающей сожаление", но "неизбежной".

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