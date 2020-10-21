 В США зафиксирован новый пик заражений SARS-CoV-2 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.10.2020

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Мир

В США зафиксирован новый пик заражений SARS-CoV-2

Коронавирус в США выявлен еще у 94 125 человек, подсчитал Университет Джонса Хопкинса. Общее число инфицированных преодолело порог в 9 млн человек.

Человек в маске и перчатках держит пробирку с этикеткой COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 в США за минувшие сутки выявлен еще у 94 125 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса в пятницу, 30 октября. Это максимальный прирост новых заражений с момента проникновения возбудителя заболевания COVID-19 в страну. Кроме того, подтверждено еще 919 детальных исходов среди больных. Общее число инфицированных за считанные дни до выборов президента преодолело порог в 9 млн человек, а 229,5 тысячи пациентов с COVID-19 скончались.

Реакция властей на пандемию стала центральной темой президентской гонки. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден неоднократно обвинял действующего главу Белого дома, республиканца Дональда Трампа в потере контроля над распространением инфекции. Сам президент на предвыборном мероприятии в Аризоне 20 октября заверил своих сторонников в скором окончании пандемии.

Новый коронавирус с начала пандемии обнаружен более чем у 45 млн жителей планеты, почти 1,2 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а свыше 33 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против вируса.

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