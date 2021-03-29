В США приспущены флаги в память о погибших в результате стрельбы в Калифорнии

Президент США Джо Байден распорядился приспустить флаги над Белым домом и другими зданиями правительственных учреждений в память о погибших в ходе стрельбы в Калифорнии. Кроме того, это сделано, чтобы отдать дань погибшим в результате аналогичных инцидентов, произошедшие за последние недели штатах Джорджия, Колорадо, Южная Каролина и Индиана, заявил Белый дом вечером в ночь на четверг, 27 мая. Флаги будут приспущены над всеми правительственными учреждениями в стране, военными базами, кораблями и посольствами США до 30 мая.

Байден призвал Конгресс "принять немедленные меры", чтобы положить конец волне насилия с применением огнестрельного оружия. Он призвал прилагать больше усилий для решения проблемы. "Каждая жизнь, отобранная пулей, пронзает душу нашего народа", - отметил он.

Стрельба в Сан-Хосе

Утром 26 мая в результате стрельбы возле трамвайного депо в калифорнийском городе Сан-Хосе к югу от Сан-Франциско погибли восемь человек. По меньшей мере, один пострадавший находится в критическом состоянии в больнице. Стрелявший покончил с собой после прибытия полицейских, его личность уже установлена. Речь идет о 57-летнем работнике местной транспортной компании Valley Transportation Authority (VTA). В числе погибших также есть ее сотрудники. В момент стрельбы на территории находилось около 80 сотрудников. Ведется расследование трагедии и установление возможных мотивов стрелка.

За последнее время в США произошел целый ряд подобных инцидентов. В частности, в середине апреля восемь человек погибли в результате стрельбы на почтовом складе курьерской службы Fedex в городе Индианаполис, стрелок покончил с собой. 9 мая шесть человек были застрелены на вечеринке в Колорадо-Спрингс. Вооруженный мужчина зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения и на глазах у присутствовавших там детей застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.

Управление здравоохранения CDC в своей последней статистике зафиксировало 39 740 смертей за 2018 год от огнестрельного оружия в США. Это около 109 смертей в день.

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