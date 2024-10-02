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В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты

Кирилл Шестаков
2 октября 2024 г.

Демократ Тим Уолз и республиканец Джеймс Дэвид Вэнс провели теледебаты. Кандидаты в вице-президенты США среди прочего обсуждали Иран, миграцию и права женщин на аборт.

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Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс (слева) и демократ Тим Уолз на дебатах
Республиканец Джеймс Дэвид Вэнс (слева) и демократ Тим Уолз на дебатахФото: Matt Rourke/AP/picture alliance

В США во вторник, 1 октября, в эфире телеканала CBS News состоялись теледебаты между двумя кандидатами в вице-президенты США - демократом Тимом Уолзом и республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом. В ходе дебатов обсуждались, в частности, политика в отношении Ирана, права женщин на аборт, миграция и глобальное потепление.

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Дебаты начались с обмена мнениями об американской политике в отношении Ирана, подвергшего Израиль второму за полгода массированному ракетному обстрелу за несколько часов до начала эфира. Тим Уолз заявил, что Иран приблизился к созданию ядерного оружия, поскольку Дональд Трамп был "нерешительным главой государства". Уолз напомнил, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и тем самым, по его мнению, способствовал прогрессу Тегерана в этой сфере.

Джей Ди Вэнс возразил, что Трамп во время своего президентства сделал мир "стабильнее и безопаснее", поскольку он создал эффективную систему сдерживания, при которой "люди боялись переступить черту".

Уолз: Республиканцы "дегуманизируют" иммигрантов

В ходе дебатов Тим Уолз обвинил Вэнса и его однопартийцев в "дегуманизации и унижении" иммигрантов. Агентство AFP напомнило, что Вэнс был одним из первых, кто распространил расистский миф о том, что гаитянские мигранты, живущие Спрингфилде, едят домашних животных жителей этого города.

Вэнс, в свою очередь, связал увеличение уровня миграции, "особенно нелегальной", с ростом цен на жилье в США, а также обвинил действующего вице-президента Камалу Харрис в неспособности решить эти проблемы.

Обсуждая тему абортов, Тим Уолз призвал республиканцев не вмешиваться в частную жизнь женщин. "Мы за женщин. Мы за свободу принимать собственное решение", - подчеркнул Уолз.

Дебаты Уолза и Вэнса могут повлиять на исход выборов

Дебаты кандидатов в вице-президентов США редко имеют определяющее значение для выборов, отмечает агентство Reuters. Однако в текущей ситуации, когда Камала Харрис и Дональд Трамп имеют приблизительно одинаковый уровень поддержки, даже небольшие изменения в общественном мнении, вызванные высказываниями Уолза или Вэнса, могут стать решающими. 

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.

 

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