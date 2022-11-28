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Военнослужащий Сомали (фото из архива)Фото: Noe Falk Nielsen/Zuma Press/imago images
ПреступностьСомали

В Сомали боевики напали на отель возле президентского дворца

Даниил Сотников
28 мин. назад

Ответственность за нападение, в результате которого погибли не менее 10 человек, взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб".

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Радикальные исламисты в Сомали в воскресенье, 27 ноября, атаковали отель в столице страны Могадишо, в котором находились правительственные чиновники. Боевики убили по меньшей мере десять человек, среди раненых был сомалийский министр внутренней безопасности Ахмед Мохамед Дудише.

Подвергшаяся атаке гостиница Villa Rose расположена недалеко от президентского дворца. По словам очевидцев, перед нападением прозвучал сильный взрыв, за которым последовала перестрелка.

Ответственность за нападение взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" исламистская группировка "Аш-Шабаб", которая контролирует значительную часть страны.

Серия нападений в Сомали в последние месяцы

В августе боевики "Аш-Шабаб" уже захватывали один из отелей в Могадишо. Тогда в результате нападения погибли по меньшей мере 30 человек, более ста получили ранения. В конце октября боевики этой же группировки устроили теракт у здания министерства образования Сомали, взорвав два автомобиля. Тогда погибли более 100 человек и еще как минимум 300 получили ранения.

Избранный президент Сомали объявил "тотальную войну" боевикам "Аш-Шабаб"

В мае избранный президент страны Хасан Шейх Махмуд объявил "тотальную войну" исламистской группировке, после чего атаки "Аш-Шабаб" участились.

В ночь на 26 ноября сомалийские правительственные силы провели крупномасштабную операцию в центральной части страны, в результате которой были убиты 100 членов "Аш-Шабаб", передало агентство dpa со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве.

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