В Северной Осетии разбился военный самолет Су-34

В результате крушения российского бомбардировщика на Северном Кавказе погиб экипаж, сообщило Минобороны РФ. ТАСС пишет, что на борту были два пилота.

В горах Северной Осетии разбился российский военный самолет Су-34. "Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - заявило во вторник, 11 июня, Минобороны РФ.

МО: истребитель выполнял тренировочный полет

По данным ведомства, бомбардировщик Воздушно-космических сил (ВКС) потерпел крушение "при выполнении планового учебно-тренировочного полета". Предварительной причиной катастрофы называется техническая неисправность. "На место падения самолета вылетела комиссия ВКС", - указали в Минобороны.

Между тем, ТАСС со ссылкой на оперативные службы Северной Осетии сообщает, что на борту СУ-34 находились два пилота, а крушение произошло в горах Алагирского района.

Telegram-канал Baza написал, что местные жители видели крушение в горах "неизвестного летательного аппарата". "Около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау", - сообщается далее.