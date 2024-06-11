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В Северной Осетии разбился военный самолет Су-34

Ольга Лебедева
11 июня 2024 г.

В результате крушения российского бомбардировщика на Северном Кавказе погиб экипаж, сообщило Минобороны РФ. ТАСС пишет, что на борту были два пилота.

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Российский Су-34
Российский Су-34, фото из архиваФото: United Aircraft Corporation/dpa/picture alliance

В горах Северной Осетии разбился российский военный самолет Су-34. "Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", - заявило во вторник, 11 июня, Минобороны РФ.

МО: истребитель выполнял тренировочный полет

По данным ведомства, бомбардировщик Воздушно-космических сил (ВКС) потерпел крушение "при выполнении планового учебно-тренировочного полета". Предварительной причиной катастрофы называется техническая неисправность. "На место падения самолета вылетела комиссия ВКС", - указали в Минобороны.

Между тем, ТАСС со ссылкой на оперативные службы Северной Осетии сообщает, что на борту СУ-34 находились два пилота, а крушение произошло в горах Алагирского района.

Telegram-канал Baza написал, что местные жители видели крушение в горах "неизвестного летательного аппарата". "Около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау", - сообщается далее.

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