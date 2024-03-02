ВС ВСУ: Уничтожен еще один российский истребитель Су-34

Силы обороны Украины отчитались о сбитии очередного бомбардировщика ВВС РФ. По данным ВСУ, с 17 февраля России потеряла в войне уже 12 боевых самолетов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины около 9 утра пятницы, 1 марта, уничтожили еще один российский истребитель Су-34. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook в субботу, 2 марта. "На восточном направлении уничтожен вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, который пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами", - говорится в сообщении. Согласно статистике украинских военных, это уже 12-й сбитый российский военный самолет за последние две недели, девять из которых - Су-34.

Ночные атаки россиян на Украину

В ночь на 2 марта РФ атаковала Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 и семнадцатью ударными БПЛА Shahed, сообщают в ВС ВСУ, уточняя, что пуски "шахедов" состоялись из российского Приморско-Ахтарска и Балаклавы в Крыму.

"В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 "шахедов" в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей, - уточняют военные. - К сожалению, в результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть пострадавшие и погибшие".

В Одессе минимум четверо погибших

Число погибших в результате атаки, совершенной РФ при помощи восьми дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 на Одессу в ночь на 2 марта, к 12.30 утра возросло до четырех человек. Семь "шахедов" удалось сбить силами ПВО Украины. Как сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Кипер, спасатели достали тело еще одной жертвы из-под завалов девятиэтажного дома в спальном районе города, куда попал российский дрон. В Офисе генерального прокурора сообщили, что речь идет о ребенке в возрасте от 3 до 5 лет.

Указывается, что в результате атаки на жилой квартал в Одессе часть подъезда многоэтажки на 18 квартир была разрушена. Среди семерых раненых - трехлетний ребенок. Медицинская помощь ему и еще двум пострадавшим была оказана на месте. Пять человек были госпитализированы с многочисленными травмами, в том числе 26-летняя девушка, написал Кипер. Кроме того, в больницу с травмами средней степени тяжести была доставлена беременная женщина.

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