Дроны впервые атаковали Северную Осетию

По словам североосетинских властей, беспилотники прилетели со стороны Украины. Целью дронов был военный аэродром в Моздоке.

Утром в субботу, 8 июня, российские силы ПВО сбили над территорией Северной Осетии "украинский беспилотный летательный аппарат", сообщило министерство обороны РФ, не приведя каких-либо подробностей.

В свою очередь глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что в Моздоке были сбиты три дрона. По словам Меняйло, беспилотники "прилетели с украинской стороны", а их целью был военный аэродром. Жертв и разрушений нет, подчеркнул он.

Ранее Минобороны РФ не сообщало об уничтожении дронов в Северной Осетии, находящейся на значительном расстоянии от зоны боевых действий. Так, Северную Осетию и украинский город Запорожье разделяют около 900 километров по прямой.

Согласно открытым данным, на военном аэродроме в Моздоке дислоцирован 485-й отдельный вертолетный полк. Украинские СМИ утверждали, что весной прошлого года Россия начала использовать этот аэродром для размещения и запуска стратегической авиации. По состоянию на 22 апреля 2024 года там, в частности, размещались шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР (Су-24М - бомбардировщик, Су-24МР - разведчик. - Ред.) и около 20 вертолетов различных типов.

ГУР: Атака дронов на аэродром в Моздоке - "плановая работа украинской разведки"

Между тем неназванный собеседник издания "Украинская правда" из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины назвал атаку беспилотников на военный аэродром в Моздоке спецоперацией ГУР, охарактеризовав ее как "плановую работу украинской разведки и успешное применение усовершенствованных отечественных средств".

Он "подтвердил, что это первая атака на аэродром в Моздоке, и добавил, что зона поражения на территории государства-агрессора расширяется и речь идет именно об украинских средствах", пишет "Украинская правда".

Атаки украинских дронов

В начале апреля украинские дроны впервые с начала войны России против Украины атаковали предприятия в Татарстане. Под удар, в частности, попала особая экономическая зона "Алабуга", расположенная примерно в 1300 километрах от границы с Украиной.

До этого самым дальним ударом украинских дронов считалась атака на Петербургский нефтяной терминал в январе нынешнего года - тогда беспилотник пролетел около 900 километров от границы с Украиной.