В Севастополе отключили воду, два дня объявлены выходными

В аннексированном Россией украинском городе за сутки выпала треть месячной нормы осадков, что привело к загрязнению рек, подтоплениям и перебоям с водой.

В аннексированном Россией украинском городе Севастополе из-за проблем с водоснабжением, вызванных сильными осадками и потеплением, 23 и 24 января объявлены выходными днями, а 22 января - сокращенным рабочим днем, сообщил в понедельник, 22 января, городской "глава" Михаил Развожаев.

"Выпало много снега, и буквально за сутки он растаял. Пошел резкий приток грязной воды с гор в реку Черную, поднялись грунтовые воды. Показатели были превышены почти в сотни раз", - объяснил Развозжаев, добавив, что последний раз подобная природная ситуация в Севастополе была зарегистрирована в 70-х годах.

В результате подъема рек вода стала грязнее почти в 60 раз, из-за чего увеличилась и скорость ее обработки, продолжил Развозжаев. "Именно поэтому мы останавливаем водозаборы и проводим чистку системы", - написал он. После чистки потребуется более 50 часов, чтобы система наполнилась, а вода дошла до всех домов.

По данным МЧС, в ночь на 19 января в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков. В итоге десятки домов оказались подтоплены, несколько населенных пунктов остались без света из-за отключения подстанции. В Севастополе созданы пункты временного размещения, а также оперативный штаб по устранению последствий осадков.

Смотрите также: