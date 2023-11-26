  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая средаУкраина

"Шторм века" в Крыму: полмиллиона жителей остались без света

Лиза Ламбрехт
27 ноября 2023 г.

Из-за сильного шторма в Черном море в Украине обесточены около 400 населенных пунктов, в аннексированном Крыму затопило дома и дороги, сотни тысяч жителей остались без света.

https://p.dw.com/p/4ZTB9
Wellen der Drakepassage, waves in the Drake Passage
Фото: picture-alliance/blickwinkel/A. Rose

Около 500 тысяч человек остались без электричества в аннексированном Крыму из-за мощного шторма, бушующего в Черном море. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил в своем Telegram-канале советник назначенного РФ "главы" Крыма Олег Крючков.

По его информации, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова. По данным мониторинговой системы Poseidon, волны у южного и юго-восточного побережья Крыма достигают 8-9 метров.

Местные Telegram-каналы пишут, что ветер срывает крыши, валит деревья и опоры линий электропередачи, а также публикуют видео затопленных морской водой домов и дорог. Российские и украинские СМИ называют шторм в Черном море самым сильным за последние сто лет.

Как сообщают назначенные Россией "власти" полуострова, из-за непогоды полностью перекрыта трасса Саки - Евпатория, из Евпатории пришлось эвакуировать 150 жителей подтопленных домов. "Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Ранее такое же решение приняли и "власти" Севастополя.

Зеленский: Более 400 населенных пунктов в Украине обесточены

Непогода обрушилась и на материковую часть Украины, а также на российские города на черноморском побережье. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в стране обесточены около 400 населенных пунктов в десяти областях, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской, где начали работу оперативные штабы. Кроме того, сообщается о сильных снегопадах.

"Прошу всех граждан Украины в районах, где царит непогода: будьте максимально осторожны. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, другие наши государственные и коммунальные структуры", - подчеркнул Зеленский в вечернем видеообращении.

Смотрите также:

Выдержит ли энергетика Украины новые удары. Европа в фокусе

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Мустафа Джемилев #вТРЕНДde: Если не в этом году, то в следующем мы будем в Крыму

Мустафа Джемилев #вТРЕНДde: Если не в этом году, то в следующем мы будем в Крыму

Бывший глава меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал в программе DW #вТРЕНДde о том, когда Крым будет деоккупирован, что он думает о ликвидации соединяющего полуостров с Россией моста, как оценивает нового министра обороны Украины и по какой причине, по его мнению, крымские татары не вели партизанскую войну после аннексии Крыма.
Политика15 сентября 2023 г.26:59 мин.
external

Тайный план по Украине: Байден и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с Путиным? DW Новости (24.11.2023)

Тайный план по Украине: Байден и Шольц склоняют Зеленского к переговорам с Путиным? DW Новости (24.11.2023)

Немецкая газета Бильд сегодня опубликовала материал под названием "Новый тайный план по Украине. Стратегия Шольца и Байдена раскрыта". По данным издания, лидеры США и Германии хотят скорейшего прекращения войны в Украине. Речь идет об участии Зеленского в переговорах с Путиным. Также в выпуске: блокада польскими перевозчиками украинских фур на границе, палестинцы о перемирии в секторе Газа.
24 ноября 2023 г.33:14 мин.

Интерактивная карта Poseidon Systems

poseidon.hcmr.gr