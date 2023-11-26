"Шторм века" в Крыму: полмиллиона жителей остались без света

Из-за сильного шторма в Черном море в Украине обесточены около 400 населенных пунктов, в аннексированном Крыму затопило дома и дороги, сотни тысяч жителей остались без света.

Около 500 тысяч человек остались без электричества в аннексированном Крыму из-за мощного шторма, бушующего в Черном море. Об этом в воскресенье, 26 ноября, сообщил в своем Telegram-канале советник назначенного РФ "главы" Крыма Олег Крючков.

По его информации, больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова. По данным мониторинговой системы Poseidon , волны у южного и юго-восточного побережья Крыма достигают 8-9 метров.

Местные Telegram-каналы пишут, что ветер срывает крыши, валит деревья и опоры линий электропередачи, а также публикуют видео затопленных морской водой домов и дорог. Российские и украинские СМИ называют шторм в Черном море самым сильным за последние сто лет.

Как сообщают назначенные Россией "власти" полуострова, из-за непогоды полностью перекрыта трасса Саки - Евпатория, из Евпатории пришлось эвакуировать 150 жителей подтопленных домов. "Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил 27 ноября выходным днем. Ранее такое же решение приняли и "власти" Севастополя.

Зеленский: Более 400 населенных пунктов в Украине обесточены

Непогода обрушилась и на материковую часть Украины, а также на российские города на черноморском побережье. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в стране обесточены около 400 населенных пунктов в десяти областях, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Киевской, где начали работу оперативные штабы. Кроме того, сообщается о сильных снегопадах.

"Прошу всех граждан Украины в районах, где царит непогода: будьте максимально осторожны. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, другие наши государственные и коммунальные структуры", - подчеркнул Зеленский в вечернем видеообращении.

Смотрите также: