 В сентябре в Литву прибудут первые подразделения немецкой бригады НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В сентябре в Литву прибудут первые подразделения немецкой бригады НАТО

Бундесвер будет командовать бригадой НАТО в Литве численностью от 3000 до 5000 военнослужащих. Первые солдаты прибудут в Литву 8 сентября, заявил министр обороны Анушаускас.

Немецкие солдаты в Литве

Немецкие солдаты в Литве

В сентябре в Литву для усиления ее обороноспособностиприбудут первые военнослужащие из немецкой бригады НАТО. "Предварительная дата - 8 сентября, но все может поменяться", - сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник, 22 августа, агентству BNS. Согласно этой информации, в Литву должен прибыть "ведущий элемент штаба".

Численность бригады - до 5000 военнослужащих

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Планируется, что Германия возьмет на себя командование бригадой в Литве численностью 3000-5000 военнослужащих. Там будут размещены вооружения, боеприпасы и командный состав. При этом большая часть солдат будет дислоцироваться в состоянии готовности в Германии.

В Литве с 2017 года дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Число немецких солдат в этом батальоне превышает 1000 человек.

Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. "Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения", - указал глава немецкого правительства.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Как Литва ответит на угрозы России, а также что литовцы думают о войне в Украине? Европа в фокусе

Аудио- и видеофайлы по теме

Новая цель - Литва? Виза для оккупантов. География и история по Путину - "Заповедник", выпуск 223, 26.06.22  

Запретят ли россиянам въезд в Евросоюз?  

Реклама

Самые читаемые

Глава МИД ФРГ: Путин отказывается от переговоров по самым простым вопросам  

Активистки оголились на фотосессии с Шольцем, призвав к эмбарго на газ из России  

В Киеве демонстрируют уничтоженную ВСУ российскую военную технику  