В сентябре в Литву прибудут первые подразделения немецкой бригады НАТО

В сентябре в Литву для усиления ее обороноспособностиприбудут первые военнослужащие из немецкой бригады НАТО. "Предварительная дата - 8 сентября, но все может поменяться", - сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в понедельник, 22 августа, агентству BNS. Согласно этой информации, в Литву должен прибыть "ведущий элемент штаба".

Численность бригады - до 5000 военнослужащих

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил укрепить оборону на восточном фланге и усилить существующие там боевые группы НАТО до бригадного уровня. Планируется, что Германия возьмет на себя командование бригадой в Литве численностью 3000-5000 военнослужащих. Там будут размещены вооружения, боеприпасы и командный состав. При этом большая часть солдат будет дислоцироваться в состоянии готовности в Германии.

В Литве с 2017 года дислоцирован батальон НАТО численностью около 1600 военнослужащих, возглавляемый бундесвером. Число немецких солдат в этом батальоне превышает 1000 человек.

Во время визита в Литву в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что поддерживает формирование "надежной боевой бригады" для защиты восточного фланга НАТО. "Как союзники по НАТО мы чувствуем приверженность друг другу и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае нападения", - указал глава немецкого правительства.

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