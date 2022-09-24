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Антивоенные протесты в Санкт-Петербурге, фото из архиваФото: Stringer/REUTERS
ПолитикаРоссия

В Петербурге проходят обыски у активистов и журналистов

Ольга Лебедева
35 мин. назад

Журналистка Sota Виктория Арефьева задержана на 48 часов по делу о "лжеминировании Санкт-Петербургского городского суда".

https://www.dw.com/ru/v-sanktpeterburge-prohodat-obyski-u-aktivistov-i-zurnalistov/a-63226247

В Санкт-Петербурге прошли обыски у активистов, а также журналистки издания Sota Виктории Арефьевой. Силовики выломали дверь в квартиру Арефьевой, изъяли технику журналистки и ее сестры и задержали ее по подозрению в в ложном минировании Санкт-Петербургского городского суда на 48 часа, пишет Sota в субботу, 24 сентября.

 

Кроме того, проведены обыски у фигурантов дела демократического движения "Весна" Евгения Затеева и Валентина Хорошенина, в отношении которых введен "запрет на совершение определенных действий". Силовики также пришли к активистке Палладе Башуровой, в отношении которой возбуждены два дела о "телефонном терроризме", сообщает "ОВД-Инфо". По делу о "телефонном терроризме" задержана и член Правозащитного совета Евгения Литвинова.

На 24 сентября намечены новые протесты против мобилизации

По мнению Sota, обыски связаны с протестами против "частичной мобилизации", которые намечены на 24 сентября, тем самым силовые ведомства намереваются помешать их освещению. Молодежное демократическое движение "Весна" призвало россиян к новым акциям протеста после их первой волны в день заявления президента РФ Владимира Путина. "Могилизация активно идет по всей стране. Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против!", - говорится в заявлении, распространенном 22 сентября.

По данным правозащитного портала "ОВД-Инфо", в 39 городах России 21 сентября полиция задержала более 1300 человек. Большинство задержаний произошли в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат.

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