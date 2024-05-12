Санкт-Петербург: арестован водитель упавшего в реку автобуса

Рахматшоха Курбонова арестовали до 9 июля. Он заявил в суде, что управлял автобусом с неисправными тормозами. СКР обвиняет мужчину в фиктивной постановке на учет иностранцев.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 июля Рахматшоха Курбонова - водителя автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила объединенная пресс-служба санкт-петербургских судов.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе заседания суда Курбонов признал свою вину, заявив, что у автобуса, которым он управлял, были неисправные тормоза. Он принес соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что раскаивается в содеянном.

СКР обвиняет Курбонова в фиктивной постановке иностранцев на учет

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении Рахматшоха Курбонова заведено второе уголовное дело - о фиктивной постановке иностранных граждан на учет. По версии следствия, в феврале и марте 2024 года он за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет в своей квартире не менее 10 иностранных граждан.

В результате аварии рейсового автобуса в центре Санкт-Петербурга семеро пассажиров погибли, двое находятся в больницах в тяжелом состоянии. На видеозаписи с места происшествия видно, как автобус, делая правый поворот с Большой Морской улицы на Поцелуев мост через Мойку, выехал на встречную полосу, протаранил находившийся на ней легковой автомобиль, после чего пробил ограду, упал в реку и затонул.