  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Правосудие и законРоссия

Санкт-Петербург: арестован водитель упавшего в реку автобуса

Евгений Жуков
12 мая 2024 г.

Рахматшоха Курбонова арестовали до 9 июля. Он заявил в суде, что управлял автобусом с неисправными тормозами. СКР обвиняет мужчину в фиктивной постановке на учет иностранцев.

https://p.dw.com/p/4flH8
Спасатели на месте падения автобуса в Мойку, 10 мая 2024 года
Спасатели на месте падения автобуса, 10 мая 2024 годаФото: Valentin Yegorshin/TASS/dpa/picture alliance

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 9 июля Рахматшоха Курбонова - водителя автобуса, который 10 мая упал в реку Мойку. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщила объединенная пресс-служба санкт-петербургских судов.

Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

В ходе заседания суда Курбонов признал свою вину, заявив, что у автобуса, которым он управлял, были неисправные тормоза. Он принес соболезнования родственникам погибших, подчеркнув, что раскаивается в содеянном.

СКР обвиняет Курбонова в фиктивной постановке иностранцев на учет

В тот же день Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении Рахматшоха Курбонова заведено второе уголовное дело - о фиктивной постановке иностранных граждан на учет. По версии следствия, в феврале и марте 2024 года он за денежное вознаграждение фиктивно поставил на учет в своей квартире не менее 10 иностранных граждан.

В результате аварии рейсового автобуса в центре Санкт-Петербурга семеро пассажиров погибли, двое находятся в больницах в тяжелом состоянии. На видеозаписи с места происшествия видно, как автобус, делая правый поворот с Большой Морской улицы на Поцелуев мост через Мойку, выехал на встречную полосу, протаранил находившийся на ней легковой автомобиль, после чего пробил ограду, упал в реку и затонул.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Спасатели на крыше автобуса, рухнувшего в Мойку

Семь человек погибли в Петербурге при падении автобуса в Мойку

Семь человек погибли в Петербурге при падении автобуса в Мойку

В результате падения автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек. Еще несколько пострадавших госпитализированы.
Катастрофы10 мая 2024 г.
Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Более десятка техногенных катастроф произошло в России в 2022 году. Погибли десятки людей, ущерб, нанесенный экономике и окружающей среде, трудно подсчитать. Крупнейшие происшествия - в фотогалерее DW.
Катастрофы15 декабря 2022 г.11 фото
Спасатели на месте крушения школьного автобуса в Индонезии

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть

На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.
Общество11 марта 2021 г.
Показать еще