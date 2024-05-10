В Петербурге автобус упал в Мойку: семь погибших

В результате падения автобуса в реку в Петербурге погибли семь человек. Еще несколько пострадавших госпитализированы.

В Санкт-Петербурге пассажирский автобус, в котором находились около 20 пассажиров, упал в реку Мойку, сообщили в пятницу, 10 мая, в петербургской полиции. По сведениям Telegram-канала Baza и издания "Фонтанка", по уточненным данным, в нем было 15 человек.

По данным Следственного комитета, в результате аварии погибли семь человек, девять были спасены. ТАСС сообщает о шести госпитализированных.

На видеозаписи с места происшествия, которую публикуют Telegram-каналы, видно, как автобус, делая правый поворот с Большой Морской улицы на Поцелуев мост через Мойку, выезжает на встречную полосу, таранит в лоб находящийся на ней легковой автомобиль, после чего пробивает ограду, падает в реку и тонет.

РИА "Новости" передает, что в спасательной операции участвует 69 человек и 18 единиц техники, пассажиров эвакуировали из салона на крышу автобуса, а затем отправляли на берег.

В комитете Санкт-Петербурга по транспорту сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением, его задержали. Как сообщил петербургский главк МВД, против него возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц" (ч. 5, ст. 264 УК РФ). Telegram-канал "112" со ссылкой на жену водителя пишет, что его заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены.