 В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.03.2021

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Мир

В Индонезии школьный автобус сорвался в пропасть

На острове Ява автобус вез школьников и их родителей с экскурсии, когда водитель потерял управление. Более 27 человек погибли.

Спасатели на месте крушения школьного автобуса в Индонезии

На месте крушения школьного автобуса

По меньшей мере 27 человек погибли в ночь на четверг, 11 марта, в результате падения автобуса с обрыва на острове Ява в Индонезии. В автобусе на момент аварии находились 66 человек - главным образом школьники и их родители, возвращавшиеся с экскурсии.

По словам представителя спасательного отряда, водитель автобуса потерял управление по неустановленной причине. Пострадавших доставили в расположенную поблизости больницу. О возрасте погибших информации пока нет, сообщается, что школьники учились в исламской школе.

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