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В Ростовской области потушен пожар на Новошахтинском НПЗ

Сергей Ромашенко
19 декабря 2024 г.

Крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России подвергся массированной атаке со стороны Украины. По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью над Россией было сбито 84 дрона.

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После удара по Новошахтинскому НПЗ, июнь 2024
После удара по Новошахтинскому НПЗ, июнь 2024Фото: Russia Emergency Ministry/dpa/picture alliance

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области, возникший из-за атаки дронов, ликвидирован, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "По состоянию на 6:45 мск пожар на НЗНП ликвидирован", - написал он в Telegram. Пламя тушили около четырех часов.

По словам губернатора, в ночь на 19 декабря регион атаковали более 30 дронов и три ракеты. В результате удара пострадал местный житель, его ранило фрагментом дрона. Большинство воздушных целей нейтрализовано, добавил Слюсарь.

Новошахтинский завод нефтепродуктов - единственный НПЗ в Ростовской области и крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге России. Его полная мощность составляет 5,6 млн т. НЗНП уже несколько раз подвергался атакам украинских дронов. В июне завод приостанавливал работу после очередной атаки. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что беспилотники повредили оборудование на обеих установках первичной переработки нефти.

Массированная атака беспилотников

Накануне Ростовская область подверглась массированной ракетной атаке со стороны Украины. По словам Юрия Слюсаря, были сбиты 10 ракет. В Малой Каменке из-за падения обломков загорелся жилой дом, осколками повреждены еще несколько, в другом дворе обнаружили фрагмент ракеты. Среди обломков ракет, сбитых в Ростовской области, заметили обломки крылатой ракеты Storm Shadow. Это первый подобный удар по целям в регионе.

В середине ноября Юрий Слюсарь говорил, что под угрозой ударов дальнобойными ракетами из Украины находятся все объекты Ростовской области. "Ближайший период будет очень непростой. Дальнобойные ракеты предполагают другой вид угрозы. Это касается напрямую Ростова, предприятий, всех наших объектов", - сказал тогда глава региона.

Всего в ночь на 19 декабря над семью регионами России было сбито 84 дрона, сообщило министерство обороны РФ. Согласно сводке, 36 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 21 - над Брянской, 14 - над территорией Белгородской области, шесть - над Воронежской, по три - над Курской и Тамбовской областями и один над Краснодарским краем. Сколько беспилотников не было сбито, Минобороны не уточнило.

 

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