НПЗ в Ростовской области подвергся массированной атаке

По заявлению местных властей, для очередной, уже четвертой по счету атаки на Новошахтинский НПЗ были задействованы "более трех десятков БПЛА и 3 ракеты", в результате чего произошло возгорание объекта.

В ночь на четверг, 19 декабря, Ростовскую область атаковали "более 30 БПЛА и 3 ракеты", написал в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. "Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована", - говорится в его сообщении. Там же Слюсарь уточняет, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов "произошло возгорание".

"К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться", - написал врио губернатора около 6.00 мск.

Каналы публикуют видео пожаров

В свою очередь издание Astra опубликовало видео атакованного нефтезавода в Новошахтинске. Telegram-канал Baza также опубликовал несколько видео пожара на НПЗ, полученных от местных жителей. Российские СМИ уточняют, что на севере Ростова-на-Дону работала сирена воздушной тревоги, сообщалось также о взрывах над самим городом.

"Новошахатнинский НПЗ Ростовская область. Более 40 взрывов от атаки наших дронов. В итоге - поражение установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. Это второе крупное поражение НПЗ и четвертая атака в течение полугодия. Первое произошло 6 июня 2024 года", - говорится в сообщении украинского Telegram-канала "Андрющенко Time".

Официальных сообщений от министерства обороны РФ и властей Украины на момент публикации не было.