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НПЗ в Ростовской области подвергся массированной атаке

Роман Сулима
19 декабря 2024 г.

По заявлению местных властей, для очередной, уже четвертой по счету атаки на Новошахтинский НПЗ были задействованы "более трех десятков БПЛА и 3 ракеты", в результате чего произошло возгорание объекта.

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Дым и огонь поднимаются над нефтебазой в Астахове в Каменском районе Ростовской области 28 августа 2024
Cпутниковом снимок полыхающей нефтебазы в Астахове Каменского района Ростовской области 28 августа (фото из архива)Фото: Planet Labs Inc./Handout via REUTERS

В ночь на четверг, 19 декабря, Ростовскую область атаковали "более 30 БПЛА и 3 ракеты", написал в Telegram временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. "Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска. Большая часть воздушных целей была нейтрализована", - говорится в его сообщении. Там же Слюсарь уточняет, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов "произошло возгорание".

"К сожалению, из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться", - написал врио губернатора около 6.00 мск.

Каналы публикуют видео пожаров

В свою очередь издание Astra опубликовало видео атакованного нефтезавода в Новошахтинске. Telegram-канал Baza также опубликовал несколько видео пожара на НПЗ, полученных от местных жителей. Российские СМИ уточняют, что на севере Ростова-на-Дону работала сирена воздушной тревоги, сообщалось также о взрывах над самим городом.

"Новошахатнинский НПЗ Ростовская область. Более 40 взрывов от атаки наших дронов. В итоге - поражение установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти АВТ-6. Это второе крупное поражение НПЗ и четвертая атака в течение полугодия. Первое произошло 6 июня 2024 года", - говорится в сообщении украинского Telegram-канала "Андрющенко Time".

Официальных сообщений от министерства обороны РФ и властей Украины на момент публикации не было.

 

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