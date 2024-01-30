На юге РФ приговорили врачей больницы ФСИН по делу о пытках

Три врача психиатрического отделения ростовской больницы ФСИН приговорены к срокам от 5 до 7,5 года за превышение должностных полномочий и пытки по отношению к заключенным.

В Ростове-на-Дону вынесли приговоры трем врачам психиатрического отделения межобластной туберкулезной больницы №19 ФСИН по делу о пытках 43 осужденных. Октябрьский районный суд признал виновным в организации пыток и превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств бывшего замначальника по безопасности и оперативной работе больницы Александра Ляха, назначив ему семь с половиной лет колонии общего режима, пишут во вторник, 30 января, "Коммерсант" и "Медиазона" со ссылкой на правозащитный проект "Фактум".

Кроме того, к пяти годам колонии приговорена психиатр Анастасия Поторочина, признанная виновной в пособничестве Ляху. Начальница психиатрического отделения Дарья Позднякова получила шесть лет заключения в колонии общего режима. Как отмечается далее, все три фигуранта дела не признали свою вину.

Система пыток в больнице ФСИН

По данным следствия, в психиатрическом отделении больницы ФСИН пациентов избивали, им кололи психотропные препараты и запрещали посещение душа. Лях давал распоряжения привязывать на несколько дней или недель заключенных к кроватям. Пыточная система действовала в больнице, по меньшей мере, на протяжении 2020 года. По информации правозащитников, данные о насилии к пациентам этой больницы имеются за период с 2018 года. Сейчас следствие продолжает сбор материалов и показания потерпевших, указывается далее.

Потерпевшими по делу проходили 43 пациента, двое из них скончались. Один из погибших пациентов страдал сахарным диабетом, после его смерти проводится проверка в отношении главврача больницы Тиграна Мкртчяна по статье о халатности, повлекшей смерть, сообщили в "Фактуме".

О ситуации в этой больнице стало известно летом 2020 года после инспекции Общественной наблюдательной комиссии. Один из заключенных сообщил правозащитникам, что провел 71 день в неподвижном состоянии, поскольку его привязывали к кровати в больнице. В 2021 году СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий.

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