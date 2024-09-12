В РФ зафиксирован пик по тяжким и особо тяжким преступлениям

С начала года в России совершено рекордное число тяжких преступлений. Особенно сильный прирост отмечен в Подмосковье, Краснодарском крае и Ростовской области.

В России с января по август 2024 года зафиксировано рекордное количество тяжких и особо тяжких преступлений за последние 13 лет, сообщило в среду, 11 сентября, издание "Вёрстка" со ссылкой на статистику МВД РФ.

Всего выявлено 403 537 таких преступлений (в статистику включены подконтрольные России территории Украины), при этом наибольший рост отмечен в Подмосковье, Краснодарском крае и Ростовской области.

Мнение экспертов

Резкий всплеск преступности прогнозировали в НИИ МВД. Эксперты института предполагали даже рекордные за последние 15 лет показатели, объясняя это целым рядом факторов, в том числе возвращением с войны в Украине бывших заключенных и разрастанием черного рынка оружия.

В СМИ регулярно появляются сообщения о тяжких преступлениях, включая убийства и изнасилования, совершенных вернувшимися с войны против Украины. Известно уже о сотнях таких случаев. Вызванный этими преступлениями общественный резонанс вынудил Кремль рекомендовать подконтрольным журналистам не рассказывать о подобных инцидентах.

В марте Госдума России приняла законопроект, согласно которому заключившие контракт о прохождении военной службы освобождаются от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести. До этого осужденных за преступления участников войны освобождали от наказания через помилования, подписанные президентом России.