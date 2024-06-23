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Bloomberg: Послевоенный всплеск преступности снизит ВВП РФ

Роман Сулима
23 июня 2024 г.

По данным издания, участие части населения России в боевых действиях будет стоить стране до 0,6 процента ВВП, в зависимости от продолжительности войны. В РФ уже отмечен рост насильственных преступлений.

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Забор с колючей проволокой на территории СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю
Многие амнистированные и отслужившие полгода в ВС РФ на войне против Украины преступники возвращаются на родину свободными и несут мирным жителям "законы зоны"Фото: Yevgeny Yepanchintsev/TASS/dpa/picture alliance

Послевоенный всплеск преступности может стоить России от 0,2 до 0,6 процента валового внутреннего продукта (ВВП) в зависимости от длительности военных действий в Украине. Об этом в субботу, 22 июня, заявил экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. "Уровень преступности падает в начале войны и резко возрастает после нее. Россия вряд ли избежит этого. Издержки послевоенной преступности могут составить от 0,2% ВВП, до 0,6% ВВП, если война продолжится еще пять лет и в нее будут вовлечены около трех миллионов россиян", - уточнил он.

Власти России отправили на войну в Украину так много мужчин, что уровень преступности в стране упал вскоре после начала вторжения, пишет Bloomberg. Теперь их возвращение вызывает волну правонарушений. По данным Верховного суда РФ, число преступлений, совершенных военнослужащими и не связанных с войной, в прошлом году выросло более чем на 20 процентов.

Издание приводит российские данные, уточняя, что они не включают преступления, совершенные десятками тысяч осужденных, освобожденных из тюрем для присоединения к армии РФ по программе покойного лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Те, кто пережил шесть месяцев на фронте, как правило, получают помилование от президента РФ Владимира Путина и возвращаются в Россию свободными людьми, пишет Bloomberg.

Экс-заключенные, а ныне "герои войны" ведут себя "свободно"

В РФ уже отмечен рост преступлений, пишет Bloomberg. При том, что общие цифры "по-прежнему невелики", а многие вернувшиеся с фронта военные не нарушают закон, в России отмечается резкий рост случаев насилия, краж и правонарушений, связанных с наркотиками. Примечательно, что в эту статистику не попали преступления с участием получивших помилование заключенных.

Не снизилось также количество убийств и половых преступлений, особенно в отношении детей, указывает Bloomberg. В частности, развратных действий в отношении несовершеннолетних стало на 62 процента больше по сравнению с довоенным периодом. В целом, возвращение новобранцев "Вагнера" на родину стало шоком для мирных жителей городов и деревень: среди помилованных оказались люди, осужденные за преднамеренные убийства и даже каннибализм.

В оккупированных регионах Украины представители российской армии регулярно убивают и калечат своих сослуживцев и попавших под руку мирных жителей. По данным "Новой газеты Европа", только за неполный 2023 год в суды поступило 190 дел о насильственных преступлениях, совершенных военными на территории так называемых "ДНР", "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областей. Больше 70 процентов из них - убийства, отмечает издание.

Итоги 2023 года: В России рекордное за 12 лет число тяжких преступлений

По данным МВД РФ, которые привело издание "Верстка", в 2023 году в России было совершено более 589 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это рекордный показатель с 2011 года, когда ведомство насчитало 608 тысяч подобных преступлений.

Наибольшее число тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано в Москве (50 196), Московской области (22 212) и Краснодарском крае (21 671). Высокие показатели преступности также были зафиксированы в Санкт-Петербурге (20 489), Тюменской области (17 581) и Татарстане (17 126).

До небывало высоких значений число тяжких и особо тяжких преступлений выросло в граничащей с Украиной Белгородской области. Там в прошлом году выявили 5614 преступлений, что на 29 процентов больше, чем в 2022 году. Это самый высокий показатель как минимум с 2010 года, когда были начаты статистические наблюдения.

Резкий рост насилия ожидается не во время, а после войны

Согласно исследованиям США, рост уличного и полицейского насилия приходился на послевоенное время. Полицейские, принимавшие участие в войне во Вьетнаме, чаще применяли огнестрельное оружие в мирное время.

По словам специалистов НМИЦ психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева, распространенность посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, составляет от 3 до 11 процентов, писала газета "Коммерсант". Среди раненых психические расстройства пограничного уровня развиваются как минимум в 30 процентов случаев. Проявляться симптомы ПТСР - потребление алкоголя, гнев и импульсивное поведение - могут в течение десятилетий.

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